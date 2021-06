Solidaritätsmarsch zum Weltflüchtlingstag

Wir haben Platz! — 100 Teil­neh­men­de mar­schier­ten mit Schir­men durch Vöcklabruck

Men­schen auf der Flucht wer­den der­zeit welt­weit im Regen ste­hen gelas­sen. Die Initia­ti­ve See­brü­cke Vöck­la­bruck orga­ni­sier­te anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Welt­flücht­lings­ta­ges am 19. Juni einen Soli­da­ri­täts­marsch. Rund 100 Per­so­nen folg­ten dem Auf­ruf und mar­schier­ten durch die Vöck­la­bru­cker Innenstadt.

Sym­bo­lisch wur­den Schir­me für geflüch­te­te Men­schen auf­ge­spannt und so die Soli­da­ri­tät für die Men­schen in den Lagern in Grie­chen­land und Bos­ni­en zum Aus­druck gebracht. Ein aktu­el­les Bei­spiel, wo eine Pfle­ge­rin von einer Covid-Sta­ti­on von der Poli­zei geholt und abge­scho­ben wur­de, unter­strich die For­de­rung ein­drück­lich: „Gemein­sam plä­die­ren wir an die Regie­rung, sich mensch­li­cher und soli­da­ri­scher zu zeigen.

Wir haben Platz!“, so der Auf­ruf. „Es gibt genü­gend freie Plät­ze in betreu­ten Ein­rich­tun­gen in OÖ und wir kön­nen — wie ande­re euro­päi­sche Län­der auch — geflüch­te­te Men­schen aus den Lagern in Grie­chen­land und Bos­ni­en aufnehmen.“

Foto: See­brü­cke