Tennis SPG Ebensee: Ü35 Senioren weiter Tabellenführer

Lei­der kein gutes Wochen­en­de für die Teams in den all­ge­mei­nen Klas­sen. So gab es durch­wegs Nie­der­la­gen, wobei 3 davon in Sum­me sehr knapp ver­lo­ren gin­gen. Her­ren 1 in der Regio­nal­klas­se Süd mit 4:5 gegen UTC Vorch­dorf 1, Her­ren 2 in der 2. Klas­se Süd B eben­falls mit 4:5 gegen Ten­nis­club Reindl­mühl 1, Her­ren 3 in der 3. Klas­se Süd B mit 3:6 gegen TC Traun­kir­chen 2 und die Damen in der Regio­nal­klas­se Süd mit 3:4 gegen USC Atter­gau 2.

Die Ü35 Senio­ren hin­ge­gen sind in der Lan­des­li­ga West auch im 4. Spiel sieg­reich und blei­ben somit Tabel­len­füh­rer. Das Team konn­te in die­ser Run­de aus­wärts gegen UTC Linz DSG 1 mit 5:1 gewin­nen. Wäh­rend es für die Ü45–1 ein 3:3 Unent­schie­den gab (Bezirks­klas­se Süd A gegen TC Bad Goi­sern 1), wur­de es durch ein w.o. von UTC Gmun­den 2 für die Ü45–2 in der 1. Klas­se Süd B ein 6:0 Erfolg. Eine 1:5 Nie­der­la­ge gab es für die Ü55 Senio­ren in der Regio­nal­klas­se Süd gegen Aurach­kir­chen 1.

Foto: pri­vat