Urlaub und Corona — WKO-Infoblätter in 10 Sprachen

„Die Urlaubs­zeit steht vor der Tür und wir alle freu­en uns über die Locke­run­gen der Coro­na-Maß­nah­men“, stellt Mar­tin Ettin­ger, Bezirks­stel­len­ob­mann der WKO Gmun­den, fest. „Das Coro­na-Virus macht aber kei­nen Urlaub“, fügt er hin­zu. Er appel­liert, die Hygie­ne­maß­nah­men wei­ter­hin — auch im Urlaub — zu befol­gen, damit es zu kei­nen neu­en Infek­tio­nen kommt. Aus die­sem Grund wer­den Urlaubs­aus­hän­ge zur Ver­fü­gung gestellt. Die Merk­blät­ter sind in zehn Spra­chen (Deutsch, Eng­lisch, Unga­risch, Tür­kisch, Rumä­nisch, Pol­nisch, Ser­bisch, Kroa­tisch, Tsche­chisch und Slo­wa­kisch) erhält­lich und ste­hen für die Unter­neh­men unter https://www.wko.at/service/ooe/bezirksstellen/Urlaub-und-Corona.html zum Down­load bereit.

Das Ver­tei­len an die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter ist eben­so mög­lich, wie die Ver­wen­dung als Aus­hang im Betrieb. Auf dem Merk­blatt fin­det sich neben Hin­wei­sen über die Hygie­ne­vor­schrif­ten auch die War­nung, dass ein Urlaub in einem Land oder einer Regi­on mit Sicher­heits­stu­fe 5 oder 6 im Fall einer Erkran­kung oder not­wen­di­gen Qua­ran­tä­ne zum Ent­fall des Ent­gelts füh­ren kann. „Wir möch­ten mit die­sem Ser­vice unse­re Unter­neh­men mit ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern unter­stüt­zen“, erklärt Ettin­ger und ver­weist auf den QR-Code auf den Merk­blät­tern, der zu den jeweils aktu­el­len Rei­se­war­nun­gen des Außen­mi­nis­te­ri­ums führt. „Wir alle freu­en uns auf einen Som­mer mit schö­nen Urlaubs­ta­gen“, sagt Mar­tin Ettin­ger, „und die sol­len in guter Erin­ne­rung bleiben.“

Foto: WKOÖ