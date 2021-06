Von Social Distancing zu Teambuilding

Die Pan­de­mie hat in vie­len Berei­chen unse­res Lebens tie­fe Spu­ren hin­ter­las­sen – so auch in der Schu­le: Home­schoo­ling, Hybrid­un­ter­richt, Schicht­be­trieb, Mas­ken, Abstand, Über­for­de­rung, Moti­va­ti­ons­ver­lust, Ent­frem­dung. Um die Klas­sen wie­der zusam­men­zu­füh­ren, zur För­de­rung der Klas­sen- und Schul­ge­mein­schaft, zum Team­buil­ding, zwecks Auf­lo­cke­rung und der Wie­der­kehr der Freu­de am Unter­richts­ge­sche­hen, haben wir am BG/BRG Bad Ischl zwei bewuss­te Zei­chen gesetzt.

Einer­seits wird ver­stärkt Unter­richt im Frei­en ange­bo­ten – Lern­in­seln im Schul­hof, fri­sche Luft, Mas­ken­be­frei­ung –, ande­rer­seits wur­de viel Zeit, Ener­gie und Krea­ti­vi­tät in die Pla­nung und Durch­füh­rung von Pro­jekt­ta­gen und Exkur­sio­nen inves­tiert. So besuch­te etwa die 6A-Klas­se die Lan­des­bi­blio­thek in Linz mit VWA-Work­shop und run­de­te den Bil­dungs­ein­druck mit einem gemein­sa­men Piz­za­es­sen ab und nahm in Salz­burg im Rah­men des Sze­ne Fes­ti­vals am Thea­ter­walk über.morgen.Salzburg des thea­ter­nyx teil.

Via Kopf­hö­rer wur­den die Zuhö­rer in eine posi­ti­ve Visi­on von Salz­burg im Jahr 2050 ent­führt. Die 4B ver­brach­te zwei Tage der Acht­sam­keit und Krea­ti­vi­tät im Frei­en und schuf – beglei­tet von ver­schie­de­nen Übun­gen und Akti­vi­tä­ten – eine Kräu­ter­schne­cke und einen Bar­fuß­er­leb­nis­pfad am Schulgelände.

Die 4A besuch­te das Haus der Natur in Salz­burg, die 5B erleb­te einen klas­sen­stär­ken­den Tag im Aqua­pul­co Bad Schal­ler­bach und die 1D erleb­te zwei Team­buil­ding­ta­ge mit lus­ti­gen, gemein­schafts­dy­na­mi­schen Sta­tio­nen (zB Floß­bau) und abschlie­ßen­dem Gril­len am Ret­ten­bach. Sol­cher Pro­jek­te gab es etli­che und es wer­den wei­te­re fol­gen. So wird die­ses unge­wöhn­li­che Schul­jahr hof­fent­lich doch noch einen ver­söhn­li­chen Aus­klang finden.

Foto: pri­vat