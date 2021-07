32 Feuerwehr Maschinisten ausgebildet

Am 29.–30.06. und 03.07.2021 fand der ers­te Maschi­nis­ten Lehr­gang, wel­cher seit heu­er von der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le in die Bezir­ke aus­ge­la­gert wur­den, in Fran­ken­burg statt. Am ers­ten Lehr­gangs­tag wur­de abends den 32 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern der Theo­re­ti­sche Teil per Online Schu­lung beigebracht.

Am zwei­ten Lehr­gangs­tag wel­cher eben­falls abends abge­hal­ten wur­de, wur­den den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern beim Feu­er­wehr­haus in Fran­ken­burg mit­tels Sta­ti­ons­be­trieb die Pum­pen­prü­fung, Not­strom­erzeu­ger, Tauch­pum­pen und Ein­bau­pum­pen erklärt. Am drit­ten Lehr­gangs­tag wur­den ganz­tä­gig prak­ti­sche Übun­gen mit den unter­schied­li­chen Pum­pen und die Abschluss­prü­fung durchgeführt.

Der Ver­ant­wort­li­che Haupt­amts­wal­ter für Aus­bil­dung im Bezirk Wer­ner Kron­lach­ner konn­te allen 32 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zum posi­ti­ven Abschluss des Maschi­nis­ten Lehr­gangs gra­tu­lie­ren. Ein Dank gilt der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Fran­ken­burg für die Ver­fü­gungs­stel­lung der Räumlichkeiten.

Foto: BFK/August Thalhammer