Arbeiter unter Gabelstapler eingeklemmt

Ein 34-jäh­ri­ger Stap­ler­fah­rer aus dem Bezirk Vöck­la­bruck woll­te am 16. Juli 2021 gegen 17:45 Uhr in Regau in einer Hal­le bei einem abge­stell­ten Gabel­stap­ler eine undich­te Hydrau­lik­lei­tung repa­rie­ren. Zu die­sem Zweck dürf­te er die Gabeln des Stap­lers nach oben gefah­ren haben, um bes­ser an die trop­fen­de Stel­le zu kommen.

Von Gabel eingeklemmt

Der Mann han­tier­te mit einem Werk­zeug unter dem Stap­ler, als plötz­lich die Gabeln nach unten schnell­ten und der 34-Jäh­ri­ge dabei von einer Gabel ein­ge­klemmt wur­de. Die FFW Rut­zen­moos muss­te den schwer Ver­letz­ten mit Ber­ge­sche­ren befreien.

Ein­satz­kräf­te der Ret­tung began­nen bis zum Ein­tref­fen des Not­arzt­hub­schrau­bers Mar­tin 3 mit Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men. Der Schwer­ver­letz­te wur­de nach Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt mit dem ÖAMTC-Hub­schrau­ber nach Linz geflogen.

Quel­le: LPD OÖ