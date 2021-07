Bildungszentrum Salzkammergut in neuen Händen

Ste­fan Enter über­gibt die Lei­tung des BIS

Mit 01. Juli 2021 hat Ste­fan Enter, Geschäfts­füh­rer des Bil­dungs­zen­trums Salz­kam­mer­gut und bal­di­ger Pen­sio­när, die Lei­tung an sei­nen Nach­fol­ger, Mag. Ste­fan Sif­ko­vits übergeben.

Das Bil­dungs­zen­trum Salz­kam­mer­gut wur­de 1993 als Ver­ein gegrün­det und der dama­li­ge Geschäfts­füh­rer hieß Ste­fan Enter. Der gebür­ti­ge Wel­ser wur­de im Rah­men sei­ner dama­li­gen Tätig­keit beim Berufs­för­de­rungs­in­sti­tut OÖ auf das The­ma „Bil­dung in den Regio­nen – Regio­na­li­sie­rung“ auf­merk­sam und ent­wi­ckel­te das Kon­zept einer Bil­dungs­ein­rich­tung in der Regi­on Salz­kam­mer­gut. Rund 27 Jah­re spä­ter bie­tet das Bil­dungs­zen­trum Salz­kam­mer­gut ca. 170 Men­schen Arbeit, ist Anbie­ter von aner­kann­ten arbeits­markt- und bil­dungs­po­li­ti­schen Pro­jek­ten und der dritt­größ­te Betrieb in Ebensee.

Unter sei­ner Lei­tung ent­wi­ckel­te sich das BIS zu einer aner­kann­ten, regio­na­len Insti­tu­ti­on mit hohem fach­li­chem Know­how und inno­va­ti­ven Ideen in den Berei­chen Arbeit, Sozia­les und Bil­dung. Der schei­den­de Geschäfts­füh­rer betont die gemein­sa­me Leis­tung: „Beson­ders stolz bin ich auf unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Ohne ihr Enga­ge­ment, ihre Moti­va­ti­on und ihre Ideen gäbe es das Bil­dungs­zen­trum in der jet­zi­gen Form nicht und auch nicht ohne die Unter­stüt­zung und Offen­heit unse­rer Part­ner für neue Kon­zep­te.“ Nach 27 Jah­ren Auf­bau- und Lei­tungs­tä­tig­keit kann Enter sei­nem Nach­fol­ger Ste­fan Sif­ko­vits ein gut bestell­tes Haus über­ge­ben. Mag. Sif­ko­vits war in lei­ten­der Funk­ti­on bei der Volks­hil­fe Salz­kam­mer­gut tätig und bringt aus sei­ner Arbeit bei der Cari­tas in Wien fun­dier­te sozi­al­po­li­ti­sche Exper­ti­se und neue Per­spek­ti­ven ins BIS. Die offi­zi­el­le Schlüs­sel­über­ga­be erfolg­te im Rah­men eines gemein­sa­men Som­mer­fes­tes für alle Mitarbeiter*innen am Stand­ort in Ebensee.

Foto: pri­vat