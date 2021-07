Blindenfreizeiten — Gmundnerin geehrt

Die Kul­tur- und Wan­der­wo­che der Blin­den­frei­zei­ten war heu­er im Raum Vil­lach unterwegs.

Eli­sa­beth Schmid aus Gmun­den war das drit­te Mal als Beglei­te­rin mit dabei. Beim Abschluss­abend hat sie des­halb das begehr­te ”Berg­kreu­zerl” als klei­nes Dan­ke­schön für ihre umsich­ti­ge Beglei­tung bekom­men. Orga­ni­sa­tor Heinz Kell­ner über­gab den ver­sil­ber­ten Anhän­ger in Kreuz­form mit einer Edel­weiß-Blü­te in der Mitte.

Das Berg­kreu­zerl ist das Mar­ken­zei­chen der Blin­den­frei­zei­ten, die der dama­li­ge Lin­zer Blin­den­seel­sor­ger Pater Wil­fried Lutz vor nun­mehr 50 Jah­ren gegrün­det hat. Im Som­mer 1971 ver­an­stal­te­te er die ers­te Berg­wo­che auf der Wur­zer­alm bei Spi­tal am Pyhrn, um Blin­den unbe­schwer­te Urlaubs­ta­ge zu ermög­li­chen – zu einer Zeit, da es noch kei­ne orga­ni­sier­ten Urlaubs­rei­sen für Seh­be­hin­der­te gab und Feri­en für sie daher auch eine gro­ße orga­ni­sa­to­ri­sche Her­aus­for­de­rung waren. Die Jubi­lä­ums­fei­er 50 Jah­re Blin­den­frei­zei­ten fin­det im Sep­tem­ber in Per­ti­s­au am Achen­see statt. Am Fuß des Rofan wur­de vor Jah­ren ein Gedenk­kreuz an Pater Lutz in des­sen unmit­tel­ba­rer Hei­mat errichtet.

Foto: pri­vat