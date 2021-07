Countryfest am Seebahnhof Gmunden

Wie immer ein Besuchermagnet

Mit zwei Tagen Coun­try­mu­sik vom Feins­ten fand am 23. und 24.7.2021 das bereits bekann­te Coun­try­fest am See­bahn­hof Gmun­den statt. Man­fred ANDES­S­NER mit sei­nem mehr als 30 köp­fi­gen Team der ÖAAB Orts­grup­pe Gmun­den hat wie­der alle Regis­ter sowohl was Kuli­na­rik betrifft, als auch musi­ka­lisch mit Top Coun­try­mu­sik gezo­gen und hun­der­te Besu­cher in Begeis­te­rungs­stür­me ver­setzt. Die Ver­an­stal­tung fand unter stren­gen Coro­na­re­geln mit 3G Prü­fung an den Ein­gän­gen statt und in die­ser Hin­sicht gab es an bei­den Tagen kei­ner­lei Probleme.

Am Frei­tag 23.7.2021 heiz­te die Coun­try­band „New West“ den zahl­rei­chen Besu­chern so rich­tig ein. Die Stim­mung war gran­di­os und das Publi­kum begeis­tert. Am Sams­tag 24.7.2021 geig­te dann ab 17:00 Uhr die Band „Still Coun­try“ aus Nuß­dorf am Atters­se auf und konn­te die Gäs­te so rich­tig auf das Abend­pro­gramm ein­stim­men. Kurz vor 20:00 Uhr betra­ten dann die Local Heroes die Bühne.

Nash­ville Time war ange­sagt und das von der ers­ten Sekun­de an. Die vier Voll­blut­mu­si­ker ver­ste­hen es her­vor­ra­gend das Publi­kum in ihren Bann zu zie­hen und brach­te die „Musi­kare­na“ am See­bahn­hof zum Bro­deln. Lei­der begann sich der Him­mel zu ver­dun­keln und rund um Gmun­den blitz­te und krach­te es. Kurz vor 22:00 Uhr muss­te lei­der das Coun­try­fest durch Stark­re­gen und Gewit­ter vor­zei­tig abge­bro­chen werden.

Trotz­dem war auch die­se Ver­an­stal­tung ein gro­ßer Erfolg, spe­zi­ell in Hin­sicht auf die ver­gan­ge­ne Coro­na­zeit und das Coun­try­fest am See­bahn­hof Gmun­den wird 2022 sicher eine Fort­set­zung finden!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS