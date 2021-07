DANK an Pflegekräfte

Ein „Dan­ke“ des OÖ Senio­ren­bun­des an die Pfle­ge­kräf­te des Bezirks­se­nio­ren­hei­mes in Scharnstein

Scharn­stein. Im ver­gan­ge­nen Jahr waren es vor allem die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in der Pfle­ge, die auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie enorm gefor­dert waren. Trotz die­ser schwie­ri­gen Umstän­de, konn­ten sie die Betreu­ung der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sicher­stel­len. „Auch in die­ser schwie­ri­gen Zeit haben sie sich Tag und Nacht mit viel Enga­ge­ment um die hilfs­be­dürf­ti­gen Senio­rin­nen und Senio­ren geküm­mert. Dafür möch­ten wir uns ganz, ganz herz­lich bedan­ken“, betont OÖ Senio­ren­bund Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Mag. Franz Ebner.

Um den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen unse­res Lan­des Aner­ken­nung aus­zu­drü­cken, wer­den Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in ganz Ober­ös­ter­reich von einer Dele­ga­ti­on des OÖ Senio­ren­bun­des besucht und dem Per­so­nal als klei­nes Zei­chen des Dan­kes und der Aner­ken­nung ein Geschenk­korb mit ver­schie­de­nen Köst­lich­kei­ten über­reicht. Auch Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Mag. Franz Ebner besucht in jedem Bezirk eine Betreu­ungs­ein­rich­tung, um den Dank per­sön­lich zu über­brin­gen – unter ande­rem in Gmun­den das Bezirks­se­nio­ren­heim in Scharnstein.

Foto: OÖSB