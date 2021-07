Franz Nußbaumer wird 70

Kaum zu glau­ben aber wahr „NUS­SI” wird schon 70 Jahr!

Ein Fest der Super­la­ti­ve gab es am Frei­tag 9.7.2021 in der Asphalt­stock­hal­le der Uni­on Gschwandt. Zu sei­nem 70er lud „NUS­SI“ Franz Nuß­bau­mer, Wirt im Stock­stüberl all sei­ne Bekann­ten, Stock­schüt­zen und Freun­de ein. Ab 14:00 Uhr fand ein freund­schaft­li­ches Stock­tur­nier des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Gschwandt und des Sen­jo­ren­bun­des statt, wo um jeden Stock gefigh­tet wur­de. Den ers­ten Asphalt­stock dazu leg­te Nus­si selbst mit einer gewal­ti­gen Mass auf den Asphalt.

Gegen 18:00 Uhr wur­de dann das Geburts­tags­fest mit einer sen­sa­tio­nel­len Gril­le­rei eröff­net. Es gab Grill­spe­zia­li­tä­ten vom Feins­ten, ein Salat­buf­fet der Super­la­ti­ve und als Abschluss eine Kuchen­viel­falt, wo die Wahl sehr schwer fiel. Musi­ka­lisch sorg­te Wal­ter RENN­HO­FER mit alte Hadern und bekann­te Lie­der für Jung und Alt zum Mit­sin­gen und Peter SOM­MER auf sei­ner Zugin für Unter­hal­tung. Lau­fend kamen die Gra­tu­lan­tin­nen und Gra­tu­lan­ten in die Stock­hal­le und fei­er­ten mit ihrem NUS­SI sei­nen 70er mit einer aus­ge­las­se­nen und tol­len Stimmung.

Und jeder der anwe­sen­den Gäs­te wünsch­te Franz NUSS­BAU­MER nur Eines: einen Rie­sen Sack Gesund­heit und dass ihr „NUS­SI“ noch recht recht lan­ge dem Asphalt­stüberl als Freund und Wirt erhal­ten bleibt!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS