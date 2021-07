Grillfest des PV Gschwandt

Es war eine lan­ge Zeit, aber am 28.7.2021 war es dann so weit! Hur­ra heu­te fei­ern wir, die Ver­eins­lei­tung des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Gschwandt unter Obmann Kurt VIERT­BAU­ER lud alle Mit­glie­der zum „Grill­fest in der Hüt­te“, qua­si im Ver­eins­quar­tier in Baum­gar­ten. Vie­le flei­ßi­ge Hän­de stell­ten am frü­hen Vor­mit­tag Zel­te und Tische auf, das Besteck wur­de bereits auf den Tischen vor­be­rei­tet, Spei­sen und Geträn­ke sind spä­ter auch ser­viert wor­den, um ein Gedrän­ge bei der „Küche und Aus­schank“ zu ver­mei­den. Auch wur­de eine Lis­te der anwe­sen­den Per­so­nen ange­legt, um ev. Coro­na­vor­schrif­ten und Regeln gerecht zu werden.

Um 11:30 Uhr tra­fen dann die gela­de­nen Mit­glie­der nach und nach ein und schließ­lich waren es dann an die 70 Gäs­te, die sich präch­tig unter­hiel­ten. Die Gril­len­der, zube­rei­tet durch Rein­hard AIGNER und Grill­spe­zia­li­tä­ten durch Karl VIECHT­BAU­ER schmeck­ten wie immer köst­lich und das Salat,- und Kuchen­buf­fet, dass die weib­li­chen Vor­stands­mit­glie­der bei­steu­er­ten spiel­te alle Stü­ckerl. Musi­ka­lisch spiel­te Wal­ter mit der Gitar­re und Peter mit der Stei­ri­schen auf und dazu wur­de kräf­tig gesun­gen und applau­diert. Gegen 16:00 Uhr ver­dun­kel­te sich der Him­mel und ein kur­zes Gewit­ter mit Stark­re­gen been­de­te für einen Groß­teil der Gäs­te abrupt den gemüt­li­chen Nach­mit­tag. Natür­lich blie­ben aber „der har­te Kern“ unter den Zel­ten sit­zen und fei­er­ten fröh­lich bis in den Abend hin­ein weiter.

In vie­len Gesprä­chen mit den Mit­glie­dern gab es vie­le Dan­kes­wor­te und Lob an die Ver­an­stal­ter und man spür­te die Erleich­te­rung wie­der ein­mal mit Freun­den und Bekann­ten plau­dern zu kön­nen und so in ein (fast) nor­ma­les Leben zurück­ge­kehrt zu sein.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS