Ischler Lions helfen jede Woche einmal

Bei der Club­über­ga­be folg­te Dr. Mar­tin Witek auf den schei­den­den Prä­si­den­ten Alfred Reimair

„Wir konn­ten 56 Hilfs­an­su­chen posi­tiv erle­di­gen“ erläu­ter­te Mag. Alfred Rei­ma­ir bei sei­ner letz­ten Anspra­che an die zahl­reich erschie­ne­nen Lions, „das ist im Durch­schnitt eine Hilfs­ak­ti­on pro Woche und dar­auf dür­fen wir stolz sein“. So sehr das abge­lau­fe­ne Club­jahr von den vie­len Ein­schrän­kun­gen durch die Coro­na-Pan­de­mie geprägt war, so sehr war es ein höchst ereig­nis­rei­ches Lions Jahr. Zwar konn­ten die Haupt­ac­ti­vi­ties Floh­markt und Punsch­stand nicht durch­ge­führt wer­den, das Club­le­ben konn­te aber über Online-Zoom-Kon­fe­ren­zen durch­aus leben­dig gehal­ten wer­den, so gese­hen haben die Lions auch gro­ße digi­ta­le Fort­schrit­te gemacht.

„Meh­re­re pri­va­te Spen­der haben uns groß­zü­gigst unter­stützt und uns damit hand­lungs­fä­hig erhal­ten“ dankt Prä­si­dent Rei­ma­ir nicht nur allen sei­nen Mit­ar­bei­tern im Club, son­dern auch die­sen Mäze­nen. So konn­te der Lions Club Fami­li­en mit Lebens­mit­tel-Gut­schei­nen hel­fen, durch die Über­nah­me von The­ra­pie- oder Arzt­kos­ten oder mit finan­zi­el­len Hil­fen, um über aku­te Not­si­tua­tio­nen drü­ber zu kom­men. Man betei­lig­te sich bei der gro­ßen Isch­ler Hilfs­ak­ti­on für die Erd­be­ben­op­fer in Kroa­ti­en und unter­stütz­te Pater Joe (Muki Unter­ber­ger) in Myanmar.

Zu den schöns­ten Momen­ten gehör­te die Hil­fe an die klei­ne Marie Zett­witz in Eben­see, der gemein­sam mit dem Kiwa­nis­club Bad Ischl ein spe­zi­el­les The­ra­pie­bett über­ge­ben wer­den konn­te. Dazu kam ein drit­ter Preis für ein Isch­ler Pro­jekt beim neu geschaf­fe­nen Lions Jugend­preis und erst vor weni­gen Tagen konn­te das vom Isch­ler Lions Club ein­ge­reich­te Pro­jekt „Lebens­hil­fe Gar­ten“ den 1. Platz beim Lions Nach­hal­tig­keits­prei­ses 2021 erringen.

Im Rah­men des ers­ten phy­si­schen Club­tref­fens seit Sep­tem­ber 2020 konn­ten meh­re­ren Lions Aus­zeich­nun­gen für lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft und Akti­vi­tät für Lions Inter­na­tio­nal über­ge­ben wer­den, groß war wei­ters die Freu­de, zwei neue Mit­glie­der in den Isch­ler Löwen­club auf­neh­men zu können.

Der Club­abend im Leo­pold Hof in Ried am Wolf­gang­see war von der Grup­pe „Dampf­plau­de­rer“ musi­ka­lisch umrahmt wor­den. Höhe­punkt des Abends war aber zwei­fel­los die Ehrung zwei­er ver­dien­ter Lions, die mit der höchs­ten Lions Aus­zeich­nung gewür­digt wur­den: Ing. Rudolf Schichl und KR Bru­no Die­sen­rei­ter erhiel­ten den Mel­vin Jones Fel­low­ship Award für ihr lang­jäh­ri­ges und viel­sei­ti­ges Enga­ge­ment für den Isch­ler Club und den Lio­nis­mus insgesamt.

Mit dem auf­rich­ti­gen Dank an sein gesam­tes Vor­stands­team im aus­lau­fen­den Club­jahr über­gab Alfred Rei­ma­ir die Insi­gni­en sowie die Lei­tung der Lions Clubs Bad Ischl an Dr. Mar­tin Witek und wünsch­te ihm ein erfolg­rei­ches Clubjahr.

Foto: Lions Club-Reimair