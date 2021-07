Junger Mann durch Schläge schwer verletzt — Zeugenaufruf

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, 27. Juni 2021 gegen 0:30 Uhr ereig­ne­te sich am Rat­haus­platz in Gmun­den ein Rauf­han­del, bei dem ein 21-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den von ca. 5–10 Per­so­nen durch Schlä­ge und Trit­te schwer ver­letzt wor­den ist. Die Schlä­ge­rei fand auf Höhe der soge­nann­ten “Lin­de” am Rat­haus­platz Gmun­den in der Nähe des Cafe Brandl statt.

Etwai­ge Zeu­gen mögen sich bit­te bei der Poli­zei Gmun­den unter 059133/4100 melden.