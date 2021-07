Kulturhauptstadt Europas 2024 forciert frühzeitig Mobilitätslösungen fürs Salzkammergut

Am Diens­tag, 27. Juli, erkun­de­ten die Geschäfts­füh­re­rin, Manue­la Rei­chert und der Beauf­trag­te für Mobi­li­tät, Ste­fan Hei­nisch das ÖBB 360° Mobi­li­täts­hub am Bahn­hof Kor­neu­burg. Ziel des Besu­ches war, sich mit Vertreter*innen aus Regio­nal­ent­wick­lung, Kom­mu­nal­po­li­tik, Kul­tur und Tou­ris­mus zum The­ma „inno­va­ti­ve Mobi­li­täts­kon­zep­te“ aus­zu­tau­schen, um auf das Kul­tur­haupt­stadt-Jahr 2024 bes­tens vor­be­rei­tet zu sein.

Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2024 als Mobi­li­täts­im­puls für das Salzkammergut

Öffent­li­chen Nah­ver­kehr aus­bau­en, auf Lösun­gen für die „letz­te Mei­le“ (also den Trans­port ab dem Ziel­bahn­hof) set­zen und Fort­be­we­gung mit Fahr­rä­dern und Scoo­tern, sowie Car­sha­ring-Ange­bo­te bie­ten: Dies ist am Bahn­hof Kor­neu­burg bereits Rea­li­tät und soll bald auch im Salz­kam­mer­gut umge­setzt wer­den. So initi­iert die Kul­tur­haupt­stadt nach­hal­ti­ge Lösun­gen für das Jahr 2024 und weit dar­über hinaus.

Attrak­ti­ve Alter­na­ti­ven zum Privat-PKW

Durch lücken­lo­se Ver­kehrs­an­bin­dun­gen sol­len Rei­sen­de über­zeugt wer­den, ihren PKW in der Gara­ge ste­hen zu las­sen: „Am Weg zur Smart Mobi­li­ty Regi­on Salz­kam­mer­gut ist das Kul­tur­haupt­stadt-Jahr 2024 nur ein ers­ter ganz wich­ti­ger Schritt. Wir möch­ten 2024 eine nach­hal­ti­ge Ver­än­de­rung des Mobi­li­täts­ver­hal­tens von Ein­hei­mi­schen, Tagesbesucher*innen und Näch­ti­gungs­gäs­ten bewir­ken. Wir hof­fen, dass mit die­sen Erkennt­nis­sen Mobi­li­tät und Öffent­li­cher Ver­kehr auch danach, also ab 2025 inno­va­tiv gedacht und pro­gres­siv gestal­tet wird,“ so Ste­fan Hei­nisch von der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024. Damit die­se Visio­nen Rea­li­tät wer­den, lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen für ein regio­na­les Ver­kehrs­kon­zept bereits seit 2020.

10-Punk­te-Maß­nah­men­plan für nach­hal­ti­ge Mobilitätslösungen

Ers­te Gesprä­che mit Vertreter*innen von Bund und Län­dern wur­den bereits geführt. In den nächs­ten Wochen ent­steht in Abstim­mung mit allen regio­na­len Part­ner­in­sti­tu­tio­nen und den Gesellschafter*innen der Kul­tur­haupt­stadt 2024 GmbH ein 10-Punk­te-Maß­nah­men­plan für nach­hal­ti­ge Mobi­li­täts­lö­sun­gen 2024–30. Die Kul­tur­haupt­stadt GmbH kann selbst Initia­ti­ven ansto­ßen und Kon­zep­te koor­di­nie­ren, jedoch kei­nen lau­fen­den Betrieb för­dern. Manue­la Rei­chert betont als Geschäfts­füh­re­rin, wie wich­tig star­ke Part­ner­schaf­ten in der Umset­zung von Mobi­li­täts­an­ge­bo­ten sind: „Kul­tur und Mobi­li­tät sind für uns, als ers­te alpi­ne länd­li­che Kul­tur­haupt­stadt-Regi­on Euro­pas eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung, die früh­zei­tig geplant und mit allen regio­na­len Partner*innen umge­setzt wer­den muss.“

Foto: