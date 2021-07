ÖVP und die Bürgerinitiative BIG gehen künftig gemeinsamen Weg

Zusam­men in die Zukunft Gmun­dens. Die ÖVP und die Bür­ger­initia­ti­ve BIG gehen den Weg künf­tig gemeinsam.

Die ÖVP hat in den letz­ten Jah­ren vie­le Vor­ha­ben zum Woh­le unse­rer Stadt umge­setzt. Dabei war die Bür­ger­initia­ti­ve (BIG) – obwohl in der Oppo­si­ti­on — in den ver­gan­ge­nen sechs Jah­ren eine kon­struk­tiv kri­ti­sche, inno­va­ti­ve und in hohem Maße enga­gier­te und lösungs­ori­en­tier­te Kraft in der Gmund­ner Stadt­po­li­tik. Das poli­ti­sche Enga­ge­ment der BIG war aber von Anfang an ein zeit­lich limi­tier­tes, daher wäre die BIG bei der kom­men­den Gemein­de­rats­wahl nicht mehr angetreten.

Nach­dem aber die ÖVP und die BIG zur­zeit maß­geb­lich in Ent­schei­dungs­pro­zes­se und Pro­jek­te der Gemein­de ein­ge­bun­den sind, woll­te man von Sei­ten der BIG die­se Ver­ant­wor­tung auch in den nächs­ten Jah­ren wahr­neh­men. Daher haben in den letz­ten Wochen inten­si­ve Gesprä­che zwi­schen Ver­tre­tern der ÖVP und der BIG über eine künf­ti­ge Zusam­men­ar­beit statt­ge­fun­den, die vor kur­zem posi­tiv abge­schlos­sen wer­den konnten.

Der Par­tei­vor­stand der ÖVP hat dar­auf­hin in sei­ner letz­ten Sit­zung am Mitt­woch ein­stim­mig zuge­stimmt, dass die ÖVP künf­tig mit der BIG den Weg gemein­sam in eine erfolg­rei­che Zukunft unse­rer Stadt gehen wird. Das Ziel ist klar: Man will gemein­sam mehr für Gmun­den mög­lich machen, daher führt man die kon­struk­ti­ven Kräf­te zusam­men. Dabei sol­len eini­ge Groß­pro­jek­te für Gmun­den gemein­sam über die Ziel­li­nie gebracht wer­den. Das „See­vier­tel Gmun­den“, das Pro­jekt Park­ga­ra­ge „Michlgrün­de“, die Errich­tung eines Ver­eins­zen­trums samt 40 geför­der­ten Woh­nun­gen für jun­ge Fami­li­en am ehe­ma­li­gen Schlacht­hof­are­al und zahl­rei­che wei­te­re wich­ti­ge Impul­se für unse­re Stadt ste­hen vor der end­gül­ti­gen Rea­li­sie­rung. Zudem will man gemein­sam wei­te­re Pro­jek­te für den Kli­ma­schutz in Angriff nehmen.

Im Zuge des Zusam­men­schlus­ses von ÖVP und BIG wird sich ein Teil der bis­he­ri­gen Ent­schei­dungs­trä­ger der Bür­ger­initia­ti­ve dem „Bür­ger­meis­ter­team Ste­fan Krapf“ anschlie­ßen und auf sei­ner Lis­te kan­di­die­ren. Die BIG, die als Ver­ein ein­ge­tra­gen ist, besteht zwar wei­ter, tritt aber bei der kom­men­den Gemein­de­rats- und Bür­ger­meis­ter­wahl nicht mehr an.

In den nächs­ten Tagen wird die Kan­di­da­ten­lis­te für das „Bür­ger­meis­ter­team Ste­fan Krapf“ fer­tig gestellt und ver­öf­fent­licht. Auf die­ser fin­den sich dann neben einer Viel­zahl an bewähr­ten Per­sön­lich­kei­ten und neu­en moti­vier­ten Quer­ein­stei­gern aus den Rei­hen der Volks­par­tei auch eini­ge Mit­glie­der der Bürgerinitiative.

Durch den Zusam­men­schluss von ÖVP und Bür­ger­initia­ti­ve ist auch sicher­ge­stellt, dass eini­ge enga­gier­te Per­sön­lich­kei­ten der BIG, denen unse­re Stadt genau­so am Her­zen liegt wie der Volks­par­tei, der Poli­tik erhal­ten bleiben.

Quel­le & Foto: ÖVP