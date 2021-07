Müll, Lärm und Raufereien: Gmunden verstärkt Polizeipräsenz

Müll, Lärm und Raufereien

Weil Par­ty in Ran­da­le aus­ar­tet, ver­stärkt Gmun­den die Poli­zei­prä­senz in der Innenstadt.

“Par­ty und aus­ge­las­se­ne Stim­mung sei den Jun­gen gera­de jetzt nach Coro­na gegönnt, das Nor­mals­te der Welt und abso­lut ver­ständ­lich. Aber wie immer sei­en es ein paar weni­ge, die aus­ras­ten, sich völ­lig dane­ben beneh­men und die gute, lus­ti­ge Auf­bruchs­stim­mung aller ande­ren ver­der­ben”, sagt Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf.

In der Gmund­ner Innen­stadt, vor allem auf dem Rat­haus­platz, hat sich die Lage an den letz­ten Wochen­en­den auf­ge­schau­kelt und die Gren­ze des Erträg­li­chen über­schrit­ten. Zuletzt fei­er­ten an die 500 jun­ge Leu­te nach der Sperr­stun­de um Mit­ter­nacht auf dem Rat­haus­platz weiter.

Auf dem Platz blieb so viel Müll lie­gen, dass der Wirt­schafts­hof Sonn­tag früh mit fünf Mann auf­räu­men muss­te, um den vie­len Tou­ris­ten wie­der ein ordent­li­ches Bild zu bieten.

Van­da­len schleu­der­ten diver­se Gegen­stän­de der Platz­ein­rich­tung in den See.

Taxis wur­den mit Eiern beworfen.

Der Lärm raub­te Innen­stadt­be­woh­nern den Schlaf.

Es gab Rau­fe­rei­en und Verletzte.

Auf dem Platz blieb ein Scher­ben-Meer zurück, weil eini­ge die aus den Loka­len mit­ge­brach­ten Glä­ser zerschmetterten.

Ver­stärk­te Poli­zei-Prä­senz soll Schlim­me­res verhindern

“Wenn dem­nächst die übli­che Sperr­stun­de diver­ser Nacht­lo­ka­le wie­der auf 4 Uhr ver­län­gert wer­de, sei womög­lich noch Schlim­me­res zu befürch­ten”, sagt Krapf. „Des­halb wer­den wir mit ver­stärk­ter Poli­zei-Prä­senz sehr genau beob­ach­ten, die weni­gen Ran­da­lie­rer gezielt her­aus­ho­len und, wenn nötig, auch wie­der die Bun­des­po­li­zei zu Schwer­punkt­ak­tio­nen hinzuholen.”

“Ich sehe das so, dass wir gera­de auch die fried­li­chen Jugend­li­chen vor denen schüt­zen müs­sen, die aus der Rol­le fal­len. Sie wagen es meist nicht, betrun­ke­ne Ran­da­lie­rer sel­ber zur Mäßi­gung auf­zu­for­dern, weil sie Gewalt­tä­tig­kei­ten fürch­ten müs­sen“, so der Bür­ger­meis­ter abschließend.