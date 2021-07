Pensionistenverband Bezirk Gmunden — „Gemmas an!“

Das War­ten hat ein Ende. Heu­te Mon­tag 12.7.2021 tra­fen sich auf Ein­la­dung des Bezirks­vor­sit­zen­den Ger­hard MAYR die Ver­tre­ter der Orts­grup­pen des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Bezirk Gmun­den im Gast­hof HOCH­ECK in Alt­müns­ter. Das Inter­es­se war ent­spre­chend groß und so konn­te Ger­hard MAYR bei sei­ner Begrü­ßung vor­erst die Bür­ger­meis­te­rin von Alt­müns­ter und NR Eli­sa­beth FEICHT­IN­GER und Mario HAAS, Spit­zen­kan­di­dat des Bezir­kes für die Land­tags­wahl 2021, als Ehren­gäs­te und ca 40 Ver­tre­ter aller Orts­grup­pen herz­lich begrü­ßen. Eli­sa­beth FEICHT­IN­GER und Mario HAAS bedank­ten sich herz­lich für die Ein­la­dung, beton­ten Bei­de die Wich­tig­keit der älte­ren Genera­ti­on und boten auch ein offe­nes Ohr und Hil­fe bei Fra­gen und Wün­sche an alle Pen­sio­nis­tin­nen und Pen­sio­nis­ten der Orts­grup­pen an.

Der Bericht des Vor­sit­zen­den Ger­hard MAYR war auf­grund der lan­gen Coro­na War­te­zeit ent­spre­chend aus­führ­lich, beson­ders am Her­zen liegt ihm die Anzahl der Mit­glie­der, die der­zeit knapp an der 5000 Mar­ke im Bezirk liegt. Wer­ben, wer­ben, wer­ben war sei­ne Bit­te an die Anwe­sen­den. Ein beson­de­res Zuckerl für Neu­wer­bun­gen ist der bei­trags­freie Zeit­raum bis Ende Jahr. Der beson­de­re Dank gilt jenen Orts­grup­pen­mit­glie­dern, die sehr mit erfolg­rei­chen Neu­wer­bun­gen glänzen.

Eine beson­ders erfreu­li­ches Ereig­nis war am heu­ti­gen Tag die Über­rei­chung der Ver­dienst­me­dail­le des Lan­des OÖ an den Orts­grup­pen Vor­sit­zen­den von Roit­ham Rudolf QUIRI­MAYR durch Ger­hard MAYR in Ver­tre­tung von LH Mag. Tho­mas STEL­ZER. Durch die Coro­na Pan­de­mie war dies erst jetzt mög­lich. Rudolf Quiri­mayr ist beson­ders rege in sei­ne Orts­grup­pe, ist für jedes Mit­glied jeder­zeit ansprech­bar und konn­te auch heu­te gleich mit einer beson­de­ren Über­ra­schung auf­war­ten. Die Orts­grup­pe Roit­ham wird am Diens­tag 17.8.2021 den Bezirks­wan­der­tag des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des in Roit­ham abhal­ten. Alle Vor­be­rei­tun­gen sind unter Dach und Fach, natür­lich unter Ein­hal­tung der der­zeit gel­ten­den Coro­na­re­geln. Für sei­ne Ehrung und Über­brin­gung die­ser tol­len Neu­ig­keit bekam er tosen­den Applaus der Anwesenden.

Nach den Berich­ten der Refe­ren­ten incl. Kas­sa­be­richt kamen dann noch die Ver­tre­ter der Orts­grup­pen zu Wort. Vie­le haben schon wie­der mit den Akti­vi­tä­ten wie Wan­dern, Stock­schie­ßen, Kegeln, Rad­fah­ren etc. begon­nen und berich­ten von glück­li­chen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer nach der schwe­ren und oft ein­sa­men Zeit. Bleibt nur zu hof­fen, dass die gewon­ne­ne Frei­heit nicht zu frei­zü­gig aus­ge­nützt wird und wie­der zu Ein­schrän­kun­gen führt.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS