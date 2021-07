Regionale Segensfeier zum Christophorustag

Das Leben ist wie ein Fahrrad

Sams­tag 24. Juli 2021 um 19 Uhr

bei der Fir­ma Rei­nin­ger in Pinsdorf

Som­mer­zeit — Rei­se­zeit. Vie­le star­ten nor­ma­ler­wei­se mit dem eige­nen Pkw, dem Motor­rad, dem Wohn­mo­bil oder auch mit dem Fahr­rad in die hof­fent­lich “schöns­ten Wochen des Jah­res”. Auch wenn es in die­sem Jahr noch immer die eine oder ande­re Hür­de auf Grund von Coro­na zu bewäl­ti­gen gibt.

Anläss­lich des Chris­to­pho­rus­ta­ges bie­tet die Pfar­re Pins­dorf allen Men­schen die Mög­lich­keit, im Bild des Fahr­ra­des dar­über nach­zu­den­ken, sich vor­wärts zu bewe­gen, und trotz­dem nicht das Gleich­ge­wicht zu ver­lie­ren. Von den unebe­nen Weg­stre­cken und den geplatz­ten Rei­fen wird die Rede sein. Es geht dar­um, mit Schwung im Leben unter­wegs zu sein, aber dabei nicht ande­re Men­schen auszubremsen.

Für das gedank­li­che Unter­wegs­sein, aber auch für das Unter­wegs­sein auf den Stra­ßen ist es für vie­le Men­schen wich­tig, sich unter den Segen Got­tes zu stel­len. Dabei geht es nicht um eine Magie, son­dern um die Über­zeu­gung, dass es den Men­schen gut tut, sich mit guten Wor­ten und lieb­ge­wor­de­nen Ges­ten, die Nähe aus­drü­cken, beschen­ken zu lassen.

Daher lädt die Pfar­re Pins­dorf am Sams­tag 24. Juli 2021 zu einer über­pfarr­li­chen Segens­fei­er ein, mit Fahr­zeug­seg­nung um 19 Uhr bei der Fir­ma Rei­nin­ger im Orts­zen­trum von Pins­dorf ein. Ein­ge­la­den sind alle, die mit 2 oder meh­re­ren Rädern unter­wegs sind: Rollstuhlfahrer*nnen, Fami­li­en mit ihren Kin­der­wä­gen, Klein­kin­der mit ihren Rädern, Jugend­li­che mit Skoo­tern und Rol­ler­blades, Men­schen mit ihren Motor­rä­dern, Fahr­rä­dern und Autos, neue Model­le und Oldtimer.

Beson­ders die Men­schen, die sich in die­sem Jahr einen neu­en fahr­ba­ren Unter­satz gekauft haben, egal ob PKW oder Fahr­rad oder Motor­rad, sind zu die­ser Fei­er herz­lich eingeladen.

Musi­ka­lisch wird die­se Fei­er durch Tan­te Emmas Com­bo gestal­tet. TAN­TE EMMAS COM­BO weiß, wie man eine Büh­ne rockt: am bes­ten mit Swing der Tür und Tor für vie­le wei­te­re Sti­le öff­net. Am reich­hal­ti­gen Buf­fet der musi­ka­li­schen Mög­lich­kei­ten wird die ver­ges­se­ne Kunst der Völ­le­rei wie­der­be­lebt. Kunst und Kitsch dür­fen dabei kein Wider­spruch sein. Drei har­mo­nie­ren­de Stim­men und eine Com­bo, die bereits vor dem ers­ten Ton Good Vibra­ti­ons ver­brei­ten, brin­gen Hele­ne Fischer dazu mal den Atem anzu­hal­ten, der Mimi den Kri­mi zu ver­ste­cken oder hel­fen Small Peop­le einen Lol­li­pop zu lut­schen. Was das bedeu­ten soll? Kann man schwer erklä­ren – soll man auch nicht. Am bes­ten anhören!

Nach der Segens­fei­er sind alle zu einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein eingeladen.