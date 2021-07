Seebahnhof-Open Air mit Mudfight & SodL

Ein kräf­ti­ges Lebens­zei­chen aus der Sze­ne jun­ger Musik in Gmun­den darf man bei einem Open Air am See­bahn­hof erwar­ten. Ange­sagt sind die Punk­band „Mud­fight“ und die Lie­der­ma­che­rin SodL aka Anja Sodnikar.

Spe­cial Guests bei Live-Auf­trit­ten: Leo Wei­din­ger (b), Oli­ver Veit (g)

Die Schlamm-Cat­cher spiel­ten im Okto­ber 2019 ihre ers­te Sin­gle ein, lie­ßen sich von Coro­na nicht in die Knie zwin­gen und setz­ten ihre im Juni 2020 pro­du­zier­te ers­te EP „Safe Zone“ dage­gen. Deren Bot­schaft: „Es gibt kei­ne Kom­fort­zo­ne. Geht aus euch raus!“

Der Pop-Punk aus Gmun­den fand und fin­det viel Anklang. Mud­fight sind schon jetzt wie­der fürs SBÄM-Fes­ti­val in der Lin­zer Tabak­fa­brik gebucht. Erst vor weni­gen Wochen, gleich nach der Öff­nung, hat­ten sie bei den Pira­tes Days, einem Punk­rock-Fes­ti­val in Wien, beju­bel­te Auftritte.

Plä­ne für die aller­nächs­te Zukunft: Fes­ti­val-Gigs, ein ers­tes Album und zuneh­mend expe­ri­men­tel­le Pop-Punk-Varia­tio­nen mit ande­ren musi­ka­li­schen Einflüssen.

SodL hat gera­de am BG/BRG Gmun­den matu­riert und wird den Som­mer musi­zie­rend auf Büh­nen in ganz Öster­reich ver­brin­gen. Das Talent der 18-Jäh­ri­gen fla­cker­te schon vor zehn Jah­ren auf, als sie auf dem Akkor­de­on eine „pri­ma la musica“-Auszeichnungen errang.

Als sich SodL 2018 die Gitar­re ihrer Mut­ter griff, eröff­ne­te sich ihr eine neue musi­ka­li­sche Dimen­si­on, das Sin­ger/­Song­wri­ter-Gen­re. In die­sem ging es gera­de­zu kome­ten­haft nach oben. Nach „Unplug­ged Ses­si­ons“ daheim im „Brot & Wein“, Auf­trit­ten beim Slow­food Fes­ti­val und Gigs in meh­re­ren Bun­des­län­dern wur­de FM4 auf SodL aufmerksam.

Die Gmund­ne­rin erwies sich als D I E Ent­de­ckung der FM4-Morning Show 2020. Mode­ra­tor Mar­tin Blu­men­au stell­te ein ein­stün­di­ges Inter­view mit ihr online. Sodl nahm im Rock­house Laa­kir­chen ihre ers­te CD „flowers on the moon“ auf und reich­te jüngst die selbst pro­du­zier­te Sin­gle „oh, to be vast like the uni­ver­se“ nach.

SodL schreibt Lie­der übers Klein­sein in einer gro­ßen Welt, übers Ster­ben und Leben danach und übers Ver­schwin­den in einer Welt aus bun­ten Gedan­ken. Poe­ti­sche Lied­tex­te und atmo­sphä­ri­sche Klän­ge beschrei­ben Gefüh­le, die wohl nur im Raum zwi­schen einem Meer aus Melan­cho­lie und dem Traum eines Kin­des wie­der­ge­fun­den wer­den könnten.

In der Kon­zert­pau­se fin­det die Preis­ver­lei­hung der Crea­ti­ve Chal­len­ge des Jugend­zen­trums Check Point statt. Bei die­sem Wett­be­werb für visu­el­le Medi­en hat­ten mehr als 60 Ein­rei­chun­gen gegeben.

Don­ners­tag, 22. 7., 19 Uhr, See­bahn­hof-Are­al, Gmun­den, frei­er Ein­tritt, nur bei Schönwetter