Serien-Ladendieb festgenommen

Die Poli­zei Gmun­den hat in Zusam­men­ar­beit mit dem Lan­des­kri­mi­nal­amt einen 43-jäh­ri­gen Tsche­chen als Seri­en­dieb aus­ge­forscht. Der Mann wur­de festgenommen.

Der Ver­däch­ti­ge soll im Zeit­raum vom 15. Juni 2021 bis 24. Juni 2021 zumin­dest neun Dieb­stäh­le in diver­sen Geschäf­ten in Pasching, Gmun­den, Rohr­bach und Frei­stadt began­gen haben. Dabei stahl er unter ande­rem hoch­prei­si­ge Sportuh­ren, Akku-Werk­zeu­ge, Spi­ri­tuo­sen, einen Feld­ste­cher und ein Zielfernrohr.

Bei sei­ner neu­er­li­chen Ein­rei­se in das Bun­des­ge­biet am 2. Juli 2021 wur­de der 43-Jäh­ri­ge ange­hal­ten und kon­trol­liert. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de er fest­ge­nom­men und in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt. Der bis­lang bekann­te Scha­den liegt im höhe­ren vier­stel­li­gen Bereich, so die Polizei.