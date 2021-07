Tennis SPG Ebensee Damen feiern Auswärtssieg

Wäh­rend die Her­ren 1 in der Regio­nal­klas­se Süd (5:4 gegen ESV Wels 1) und die Her­ren 2 in der 2. Klass­se Süd B (7:2 gegen die SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun) jeweils einen Sieg ver­bu­chen konn­ten, gab es im Traun­see­de­r­by für die Her­ren 3 in der 3. Klas­se Süd B (2:7 gegen UTC Gmun­den 2) eine Nie­der­la­ge. Die Damen fei­er­ten in der Regio­nal­klas­se Süd gegen TC Traun­kir­chen 1 einen 5:2 Auswärtssieg.

Bei den Senio­ren­mann­schaf­ten war die Ü35 bereits fix Meis­ter (Lan­des­li­ga West) und in der letz­ten Run­de spiel­frei. Das Ü45–1 Team fei­er­te einen 4:2 Heim­sieg (Bezirks­klas­se Süd A gegen TC Neukirchen/Altmünster). Für die Ü45–2 Senio­ren gab es eine 0:6 Nie­der­la­ge (1. Klas­se Süd A gegen UTC Rüs­torf 2). Die Ü55 Senio­ren fei­er­ten in der Regio­nal­klas­se Süd den 4. Sai­son­sieg. Sie gewan­nen gegen TV Pins­dorf 1 mit 5:1.

Foto: pri­vat