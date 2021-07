Tennis SPG Ebensee

Ü35 Senio­ren blei­ben Tabellenführer

In den all­ge­mei­nen Klas­sen gab es in die­ser Run­de für die vier Eben­seer Teams nichts zu holen. So ver­lo­ren die Her­ren 1 mit 1:8 (Regio­nal­klas­se Süd gegen die SPG Vöcklabruck/Zell 1), die Her­ren 2 mit 3:6 (2. Klas­se Süd B gegen TC Neukirchen/Altm. 2) und die Her­ren 3 knapp mit 4:5 (3. Klas­se Süd B gegen TC Aurach 2). Die Damen ver­lo­ren in der Regio­nal­klas­se Süd mit 0:7 gegen UTC Gam­pern 1.

Die Ü35 Senio­ren konn­ten in der Lan­des­li­ga West die Tabel­len­füh­rung ver­tei­di­gen. Durch ein 3:3 gegen Ver­fol­ger ESV Wels 1 bleibt das Team wei­ter­hin unge­schla­gen und im Ren­nen um den Meis­ter­ti­tel. Wäh­rend die Ü45–1 Senio­ren in die­ser Run­de spiel­frei waren, erreich­ten die Ü45–2 in der 1. Klas­se Süd B ein 3:3 Unent­schie­den gegen TC Traun­kir­chen 1. Die Ü55 Senio­ren gewan­nen in der Regio­nal­klas­se Süd gegen UTC Gam­pern 1 klar mit 6:0.

Foto: pri­vat