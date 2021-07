Unternehmer Talk mit Tina & Martin Ettinger

Die Jun­ge Wirt­schaft Gmun­den lud zum Unter­neh­mer Talk mit dem Unter­neh­mer­ehe­paar Tina und Mar­tin Ettin­ger in die ASMAG-Lounge in Gmun­den ein. Die „Auf­takt­ver­an­stal­tung“ nach der „Zwangs­pau­se“ wegen der Covid-19 Pan­de­mie war ein vol­ler Erfolg und zahl­rei­che Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen aus dem Bezirk Gmun­den folg­ten der Einladung.

In gemüt­li­cher Atmo­sphä­re erzähl­ten Bezirks­stel­len-Obmann Mar­tin Ettin­ger (Säge­werk Gra­fin­ger) und sei­ne Frau Tina (ASMAG-Anla­gen­pla­nung und Son­der­ma­schi­nen­bau GmbH & Lebens­stil by Tina Ettin­ger) über ihren Weg in die Selbständigkeit.

Die Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen hör­ten gespannt zu, wie über beruf­li­che Her­aus­for­de­run­gen, Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Selb­stän­dig­keit erzählt wur­de. Auch über Höhen und Tie­fen aus der Ver­gan­gen­heit berich­te­ten die Bei­den und zeig­ten den Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen, wie man sei­nen Weg zum Erfolg schaf­fen kann.

„Auch wenn mei­ne Frau und ich nicht in der glei­chen Bran­che tätig sind, wir unter­stüt­zen uns gegen­sei­tig, hören ein­an­der zu und hel­fen zusam­men. Das ist mit Sicher­heit der Schlüs­sel zum Erfolg!“ ist Bezirks­stel­len-Obmann Mar­tin Ettin­ger überzeugt.

Beson­ders span­nend für die JW Mit­glie­der waren die Erzäh­lun­gen von Mar­tin Ettin­ger über sei­ne Zeit bei der Jun­gen Wirt­schaft. Im Jahr 2003 wur­de er zum JW Orts­vor­sit­zen­den Alm­tal gewählt, 2006 lei­te­te er als Bezirks­vor­sit­zen­der die JW Gmun­den. Beson­ders auf die zahl­rei­chen inter­es­san­ten Vor­trä­ge, Betriebs­be­sich­ti­gun­gen und das gemein­sa­me Netz­wer­ken denkt er noch heu­te sehr gern zurück. Mar­tin Ettin­ger ist über­zeugt, dass das Netz­wer­ken und Kon­tak­te schlie­ßen wie es bei der JW mög­lich ist, sehr vor­teil­haft für jede unter­neh­me­ri­sche Zukunft ist.

„So nah kommst du nam­haf­ten Unter­neh­mer­per­sön­lich­kei­ten nur bei uns!“ stell­te Mar­kus Stock­mai­er, Bezirks­vor­sit­zen­der der JW Gmun­den, fest. Pro­fi­tie­re von ihrem Erfah­rungs­schatz und wer­de noch heu­te Mit­glied bei der JW. An einer (kos­ten­lo­sen) Mit­glied­schaft inter­es­siert? T 05–90909-5250 oder Mail gmunden@wkooe.at

Foto: WKO Gmunden