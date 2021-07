Wasserrettung warnt vor Starkregen und Hochwasser

Auf Grund der tra­gi­schen Ereig­nis­se in den letz­ten Stun­den in unse­ren Nach­bar­län­dern und der aktu­el­len Wet­ter­war­nung für das Wochen­en­de, möch­te die Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung auf beson­de­re Gefah­ren bei Stark­re­gen und Hoch­wäs­sern auf­merk­sam machen.

Klei­ne Bäche und sogar Wege und Stra­ßen kön­nen sich inner­halb weni­ger Minu­ten durch Stark­re­ge­n­er­eig­nis­se in rei­ßen­de Gewäs­ser ver­wan­deln. Des­halb soll­ten Wet­ter­war­nun­gen unbe­dingt ernst genom­men wer­den. Alle flie­ßen­den Gewäs­ser sind unbe­dingt zu mei­den, am bes­ten wird das eige­ne Haus so wenig wie mög­lich verlassen.

Gefah­ren bei Stark­re­gen und Hochwässern

Oft wird die Gefahr der Strö­mung unter­schätzt. Bereits sehr gerin­ge Fließ­ge­schwin­dig­kei­ten wie z.B. die Donau in Linz bei nor­ma­lem Was­ser­stand rei­chen aus, um den siche­ren Stand zu ver­lie­ren, wenn das Was­ser bis zum Ober­schen­kel reicht. Je stär­ker die Strö­mung ist, des­to grö­ßer ist die Gefahr von den Bei­nen geris­sen zu wer­den, dafür kann schon knö­chel­tie­fes Was­ser aus­rei­chen. Durch die star­ke Trü­bung des Was­sers ist es unmög­lich Boden­un­eben­hei­ten oder Hin­der­nis­se im Was­ser zu sehen und Treib­gut erhöht die Gefahr zusätz­lich. Beson­ders gefähr­lich sind hier auch Wat­ho­sen oder Fischer­stie­fel — lau­fen die­se voll ist es fast unmög­lich sich dar­aus zu befreien.

Wer umge­ris­sen wird und in die Strö­mung gerät ist daher meist nicht mehr in der Lage sich selbst zu ret­ten, dabei soll­ten Ret­tungs­ak­tio­nen in flie­ßen­den Gewäs­sern von Lai­en NIE­MALS im Was­ser erfol­gen, son­dern nur durch Rei­chen oder Zuwer­fen vom Ufer aus.

Vie­le Men­schen möch­ten ihr Hab und Gut auch aus den Kel­lern ret­ten und bege­ben sich dabei in höchs­te Lebens­ge­fahr. Schnell stei­gen­des Was­ser und plötz­li­che Dun­kel­heit durch Strom­aus­fall las­sen unter­ir­di­sche Anla­gen rasch zu Fal­len wer­den. Wer in sei­nem Haus vom Was­ser ein­ge­schlos­sen ist, soll­te sich in die obe­ren Stock­wer­ke bege­ben und auf die Ret­tungs­kräf­te war­ten. Auch ver­meint­lich ste­hen­des Gewäs­ser bei einem Hoch­was­ser kann zahl­rei­che Gefah­ren ber­gen. Das reicht von hoch­ge­ho­be­nen und ver­scho­be­nen Gul­ly­de­ckeln, die im trü­ben Was­ser nicht gese­hen wer­den, bis hin zu krank­ma­chen­den Sub­stan­zen oder Fäka­li­en aus der Kanalisation.

Ver­meint­li­che Selbst­ret­tung per Schlauch­boot oder ande­ren impro­vi­sier­ten Hil­fen kann leicht durch Beschä­di­gun­gen an Hül­le oder Boots­schrau­be durch unsicht­ba­re Hin­der­nis­se unter Was­ser ins Gegen­teil umschlagen.

Bei groß­flä­chi­gen Ereig­nis­sen kann es sein, dass Hil­fe erst nach Stun­den oder Tagen ein­tref­fen kann. Daher soll­te jeder Haus­halt Was­ser und Lebens­mit­tel für ein paar Tage vor­rä­tig haben. Mehr Infor­ma­tio­nen zu vor­beu­gen­den Schutz­maß­nah­men fin­den sich z.B. unter www.zivilschutz-ooe.at

Text & Fotos: Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung Lan­des­ver­band OÖ