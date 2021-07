Wir sind Vizemeisterinnen

Die Schwimm­grup­pe „Brü­cken bau­en“ der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt zeig­te bei den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten im Schwim­men von Spe­cial Olym­pics star­ke Leis­tun­gen. Dar­un­ter drei Vize­meis­te­rin­nen-Titel durch Jes­si­ca Piper (25-Meter-Rücken), Vic­to­ria Weiß (25-Meter-Brust) und Mar­ti­na Zoi­ser (25-Meter-Frei­stil).

Die ers­te gro­ße Spe­cial-Olym­pics-Ver­an­stal­tung in die­sem Jahr fand in Telfs in Tirol statt: die öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten im Schwim­men. Die Schwimmer*innen der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt gin­gen hoch­mo­ti­viert und gut vor­be­rei­tet an den Start und erreich­ten her­vor­ra­gen­de Platzierungen.

Her­vor­ra­gen­de Platzierungen

Jes­si­ca Piper wur­de über 25-Meter-Rücken öster­rei­chi­sche Vize­meis­te­rin und Seli­na Nöham­mer erkämpf­te sich den 3. Platz. Vic­to­ria Weiß (25-Meter-Brust) und Mar­ti­na Zois­ter (25-Meter-Frei­stil) wur­den eben­falls öster­rei­chi­sche Vize­meis­te­rin­nen von Spe­cial Olympics.

Ein gro­ßer Dank von der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich auch an die Fir­ma Eder, die den Schwimmer*innen einen Bus für die Rei­se zur Ver­fü­gung gestellt hatte.

Das Team „Brü­cken bau­en“ der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt erreich­te her­vor­ra­gen­de Plat­zie­run­gen und Medail­len in fol­gen­den Bewerben:

- 25-Meter-Rücken: Platz 2: Jes­si­ca Piper, Platz 3: Seli­na Nöham­mer, Platz 4: Vic­to­ria Weiß

- 25-Meter-Brust: Platz 2: Vic­to­ria Weiß

- 25-Meter-Frei­stil: Platz 2: Mar­ti­na Zois­ter; C1 — Platz 4: Maxi­mi­li­an Klebl, C1 — Platz 5: Andre­as Hackl, C2 — Platz 2: Patrick Nuß­dor­fer, C2 — Platz 3: Mar­ti­na Zois­ter, C2 — Platz 6: Micha­el Mal­lin­ger, C3 — Platz 1: Chris­ti­an Hohensinn

- 25 Meter mit Schwimm­hil­fe: C1- Platz 1: Leo­pold Hol­ler­we­ger, C1 – Platz 2: Mar­tin Huber

- 50-Meter-Frei­stil: C4 — Platz 1: Maxi­mi­li­an Klebl, C4 — Platz 3: Seli­na Nöham­mer, C5 — Platz 1: Patrick Nuss­dor­fer, C6. — Platz 1: Andre­as Hackl, C6 – Platz 4: Mar­ti­na Zois­ter, C6 — Platz 5: Chris­ti­an Hohen­sinn, C6 — Platz 6: Micha­el Mallinger

- 4‑mal-25-Meter-Staf­fel: Platz 3: „Brü­cken bau­en 1“, Platz 4: „Brü­cken bau­en 2“

Foto: Lebens­hil­fe Oberösterreich