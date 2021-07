Zuverlässiger Partner für Industrieaufträge

Ver­pa­ckungs- und Sor­tier­ar­bei­ten, Mon­ta­ge­tä­tig­kei­ten oder Pro­duk­ti­on von Klein­se­ri­en. Die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Regau ist ein zuver­läs­si­ger Part­ner für die Erle­di­gung ver­schie­de­ner Auf­trä­ge. Aktu­ell gibt es wie­der freie Kapa­zi­tä­ten und die Werk­stät­te ist auf der Suche nach neu­en Aufträgen.

In der Werk­stät­te der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich in Regau wer­den 66 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die Beschäf­tig­ten, mit einem umfas­sen­den Arbeits- und Beschäf­ti­gungs­an­ge­bot beglei­tet. Ein Bereich in der Werk­stät­te sind Indus­trie­ar­bei­ten: Die Beschäf­tig­ten erle­di­gen ver­schie­de­ne Ver­pa­ckungs- und Sor­tier­ar­bei­ten, Mon­ta­ge­tä­tig­kei­ten oder Pro­duk­ti­on von Klein­se­ri­en (zum Bei­spiel Sei­fen oder Ein­kaufs­ta­schen) für Unternehmen.

Kom­pe­ten­te Unter­stüt­zung Die Werk­stät­te hat sich über die Jah­re als zuver­läs­si­ger Part­ner für die Erle­di­gung ver­schie­de­ner Dienst­leis­tun­gen für umlie­gen­de Gemein­den, Fir­men, öffent­li­che Ein­rich­tun­gen und Pri­vat­kun­den eta­bliert. Die Infra­struk­tur ermög­licht es, dass Lkw vor der Werk­stät­te mit dem haus­ei­ge­nen Stap­ler ent­la­den und bela­den wer­den kön­nen und es ste­hen Lager­mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung. Die lang­jäh­ri­gen Part­ner schät­zen die kom­pe­ten­te und wirt­schaft­lich ren­ta­ble Unterstützung.

Auf­trag­ge­ber zei­gen damit auch sozia­le und gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung – Wer­te, die für Kund*innen immer wich­ti­ger wer­den. Aktu­ell gibt’s wie­der freie Kapa­zi­tä­ten und die Werk­stät­te ist auf der Suche nach neu­en Auf­trä­gen. Die Beschäf­tig­ten erle­di­gen Auf­trä­ge auch ger­ne in Form einer soge­nann­ten „Inte­gra­ti­ven Beschäf­ti­gung“ bei den Unter­neh­men vor Ort. Bei die­ser Beschäf­ti­gungs­form besteht kein Dienst­ver­hält­nis, die Beschäf­tig­ten blei­ben bei der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich ver­si­chert. Die Koope­ra­ti­on wird indi­vi­du­ell vereinbart.

Kon­takt für unver­bind­li­che Anfra­gen: Tele­fon 07674 64737 – 23011 oder E‑Mail: ws-regau@ooe.lebenshilfe.org.

Foto: Lebens­hil­fe Oberösterreich