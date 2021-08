93. Lange Wettfahrt bei der Union-Yacht-Club Attersee

So schön kann Lan­ge Wett­fahrt sein! Bei fast opti­ma­len Bedin­gun­gen war die dies­jäh­ri­ge Lan­ge Wett­fahrt vom Atter­see am Sams­tag, 7. August 2021, für 97 Schif­fe und 220 Seg­ler ein Traum-Segeltag.

Im Vor­feld einer Lang­stre­cken-Regat­ta wird der Wet­ter­be­richt heiß dis­ku­tiert. Die­ses Jahr waren die Tage und Näch­te vor dem gro­ßen Sams­tag kalt. Der Regat­ta-Tag selbst wur­de son­nig und warm ange­kün­digt. Es bestand also begrün­de­te Hoff­nung auf Rosen­wind – die berühm­te Schön­wet­ter-Ther­mik am Atter­see. Wenn sich Rosen­wind von sei­ner schöns­ten Sei­te zeigt, ist es für Seg­ler wie Cham­pa­gner­pow­der knie­tief für Skifahrer.

Vor Beginn der Wett­fahrt lag das gro­ße Star­ter­feld in der rot-gel­ben Mor­gen­son­ne bei fast spie­gel­glat­tem Was­ser. Tra­di­tio­nell um Punkt 07:00 Uhr don­ner­te die Start­ka­no­ne am Star­ter­turm des UYCAs. Die Regat­ta war gestar­tet. Die Schif­fe dreh­ten ihre Buge gegen Süden und bra­chen in Rich­tung Bur­gau auf. Es gab immer eine leich­te Strö­mung aus Wes­ten, die Boo­te hat­ten damit leich­te Fahrt. Da galt es jede Ver­än­de­rung des Win­des wahr­zu­neh­men, die Segel­stel­lung danach anzu­pas­sen, das Schiff am Lau­fen zu hal­ten und Ruhe im Schiff zu bewahren.

Bis auf eine klei­ne Spit­zen­grup­pe konn­te sich kaum ein Schiff vom Haupt­feld absetz­ten, das gegen 10:30 Uhr die Bur­gau erreich­te. Die­se Wen­de­mar­ke ist wegen ihrer expo­nier­ten Lage gefürch­tet: Dort ist sel­ten wirk­lich Wind. Auch die­ses Jahr sind eini­ge Boo­te vor der Boje Bur­gau in der Flau­te lie­gen geblie­ben. Wind­gott Aeo­los hat­te Nach­se­hen und ließ die Ther­mik lang­sam einsetzen.

Am Weg des Fel­des nach Kam­mer war die West­sei­te des Sees bis Atter­see deut­lich bevor­zugt. Alle, die sich auf die Ost­sei­te ver­las­sen hat­ten, muss­ten mit wenig Wind und viel Geduld aus­kom­men. Hier konn­ten die alten See­bä­ren ihre Revier­kennt­nis­se ausspielen.

Am Schluss­stück von Kam­mer ins Ziel vor dem Uni­on-Yacht-Club Atter­see erreich­ten die Boo­te unter Spinna­ker mit Wind von hin­ten ihre Spit­zen­ge­schwin­dig­keit bei die­ser Regat­ta. Das „Blaue Band vom Atter­see“ für das schnells­te Boot erse­gel­te Gün­ther Zie­her (UYCAs) mit sei­nen bei­den Söh­nen Moritz und Felix auf einem 18 Fuß Skiff. Er bewäl­tig­te die 34,2 km lan­ge Stre­cke nur mit Wind­kraft getrie­ben in exakt 4 h 39 min 41 sek. Nach berech­ne­ter Zeit reich­te dies nur für Platz 6.

Der Bur­gau-Pokal für das schnells­te Boot nach berech­ne­ter Zeit ging an Alex­an­der Wie­sin­ger (UYCAs) und sein Team, der mit einer Akros als drit­ter das Ziel erreich­te. Er gewann die­se Wer­tung vor Klaus Aib­lin­ger (SCAtt, Asso 99) und August Schram (UYCWg, 20m² Rennjolle).

Long-Distance-Chal­len­ge 2021

Auch die Long-Distance-Chal­len­ge ist nun entschieden!

Mit 138 gewer­te­ten Steu­er­leu­ten ist die Long-Distance-Chal­len­ge die größ­te Segel-Brei­ten­sport-Ver­an­stal­tung in Öster­reich. Sie setzt sich zusam­men aus den vier Lang­stre­cken­re­gat­ten des Uni­on-Yacht-Clubs Atter­see. Sie star­tet mit dem Atter­see Grand Prix, gefolgt von den 12 Stun­den und 24hours vom Atter­see. Abschluss bil­det die his­to­ri­sche Lan­ge Wett­fahrt. Die LDC fand heu­er zum sech­ten Mal statt.

Schon vor der Lan­gen Wett­fahrt stand Tobi­as Böckl (UYCAs) und sein Team von der „Tee­kan­ne“, einer Libe­ra A, als Sie­ger der Long-Distance-Chal­len­ge mit zwei ers­ten Plät­zen in der 12 Stun­den Regat­ta und den 24hours vom Atter­see und einem ach­ten Platz beim Atter­see Grand Prix fest. Auf den Plät­zen lan­de­ten Johan­nes Fisch (YES-Ka) auf einer Dol­phin 81 und Robert Höl­ler­mann (SVW-YS) auf einer K30. Höl­ler­mann freu­te sich über den Gewinn des wie­der­ge­stif­te­ten Kreu­zer­cups für das bes­te Kajüt­boot bei der LDC.