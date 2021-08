Alles in Balance — Abschnitt 1 des Gmundner Generationenparks ist fertig

Gmun­den band die Anrai­ner in die Pla­nung des Genera­tio­nen­parks in der Cum­ber­land­sied­lung von Anfang an ein. Es war das Bemü­hen, viel­fäl­ti­ge Inter­es­sen aus­zu­ba­lan­cie­ren. Jetzt ist der ers­te von zwei Abschnit­ten fertig.

Neben Nest-Schau­kel und Krie­ch­rohr sind Balan­ce-Gerä­te ein wich­ti­ger Teil des soeben fer­tig­ge­stell­ten Genera­tio­nen­parks Cum­ber­land. Sie kön­nen von Kin­dern und auch Senio­ren benützt wer­den und haben etwas Symbolisches.

Denn der Park ist auch der Ver­such, die Inter­es­sen der Bewoh­ner die­ses Stadt­tei­les aus­zu­blan­cie­ren. Im Wes­ten hal­ten sich spie­len­de Kin­der, Erwach­se­ne und Senio­ren auf, die Boc­chia spie­len, bei der 22 Hoch­bee­ten ihrer Urban Gar­de­ning-Lei­den­schaft nach­ge­hen oder auf den Sitz­bän­ken unter den Bäu­men ein­fach nur ent­span­nen und plaudern.

Dass ein gedeih­li­ches Mit- und Neben­ein­an­der gefun­den wur­de, liegt vor allem auch dar­an, dass die Stadt­ge­mein­de die Anrai­ner von Anfang an in die Pla­nung mit­ein­be­zo­gen hat.

Ende Sep­tem­ber gehen die Arbei­ten am zwei­ten, nord­öst­li­chen Bau­ab­schnitt los. Vom ruhi­ge­ren Wes­ten durch die neue ELAG-Wohn­an­la­ge abge­schirmt, ent­ste­hen dort ein Street­ball-Feld und ein Klein­fuß­ball­platz. Weil der Team­sport dort lau­ter sein kann, ist die­ses Are­al zur Durch­fahrts­stra­ße hin und zu den Gewer­be­be­trie­ben gegen­über aus­ge­rich­tet. Die Stadt­ge­mein­de wen­det für den Genera­tio­nen­park an die 70.000 Euro auf.