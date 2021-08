Arbeiten fürs Salzkammergut

LGF LABG. DR. WOLF­GANG HATTMANNSDORFER:

Aktu­el­le Kam­pa­gne: „Tho­mas Stel­zer steht für Anstand und Haus­ver­stand, Mut und Menschlichkeit“

„Gera­de jetzt, braucht es eine Poli­tik, auf die man sich ver­las­sen kann. Tho­mas Stel­zer steht dabei wie kein ande­rer für Ver­läss­lich­keit und Hand­schlag­qua­li­tät. Zum Aus­klang des Som­mers set­zen wir auf jene Wer­te, die Tho­mas Stel­zer und sei­ne Poli­tik aus­ma­chen: Anstand und Haus­ver­stand, Mut und Mensch­lich­keit“, führt Hatt­manns­dor­fer aus.

„Jetzt gilt es zu ent­schei­den, wer unser Land führt. Tho­mas Stel­zer hat als Lan­des­haupt­mann bewie­sen, dass er der rich­ti­ge für unse­re Zeit ist: Er trifft kla­re Ent­schei­dun­gen, geht mutig vor­an und konn­te mit selbst­be­wuss­ten Auf­tre­ten gegen­über Wien wich­ti­ge Erfol­ge für Ober­ös­ter­reich erzie­len. Ent­schei­dend ist jetzt, wer das Land in die­se so wich­ti­gen Jah­re führt“, betont Hattmannsdorfer.

Stel­zers Kurs wird im Traun­vier­tel bestätigt.

„Wenn es um die Füh­rung im Land geht, haben die Men­schen im Traun­vier­tel eine kla­re Mei­nung. 56 Pro­zent der Traun­viert­ler wür­den Tho­mas Stel­zer direkt zum Lan­des­haupt­mann wäh­len und 70 Pro­zent haben eine gute Mei­nung über sei­ne Arbeit. Damit fin­det Tho­mas Stel­zer mit sei­nem Kurs und sei­nem Bemü­hen um Mit­ein­an­der weit über die Par­tei­gren­zen hin­weg brei­te Zustim­mung“, ver­weist Hatt­manns­dor­fer dazu auf jüngs­te Mei­nungs­for­schungs-Ergeb­nis­se (M&R Mei­nungs­for­schung (OÖVP), Juli 2021). Die­se Bemü­hun­gen spie­geln sich auch in der Zufrie­den­heit mit der Lan­des­re­gie­rung wider: 80 Pro­zent der Men­schen im Traun­vier­tel sind mit der Lan­des­re­gie­rung zufrie­den, bei nur 16 Pro­zent ist dies nicht der Fall.

Aus­blick auf den Sep­tem­ber: Schwer­punkt auf The­men Arbeit & Beschäf­ti­gung und unter­wegs für den Landeshauptmann

Hatt­manns­dor­fer gibt auch einen ers­ten Aus­blick auf den Wahl­kampf. „Wir star­ten Anfang Sep­tem­ber in den Wahl­kampf und wer­den im gan­zen Land unter­wegs sein. Gera­de in einer Zeit, in der die Geschwin­dig­keit zunimmt und sozia­le Medi­en immer mehr Raum ein­neh­men legen wir einen bewuss­ten Schwer­punkt auf das per­sön­li­che Gespräch. Wir besu­chen daher gezielt die Wochen­märk­te in den Bezir­ken und set­zen auf flä­chen­de­cken­de Haus­be­su­che“, so Hatt­manns­dor­fer. Auch Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer wird mehr­mals die Bezir­ke besuchen.

„Inhalt­lich wird sich auch der Sep­tem­ber klar um das The­ma Num­mer eins dre­hen: Die Schaf­fung von Arbeits­plät­zen und Ankur­be­lung der Wirt­schaft. In Ober­ös­ter­reich und auch im Traun­vier­tel sind wir bes­ser durch die Kri­se gekom­men als ande­re Län­der. Wir set­zen uns dafür ein, dass das auch so bleibt!“, ver­rät Hattmannsdorfer.

Lan­des­haupt­mann Stel­zer erst­mals per Vor­zugs­stim­me wählbar

Neu ist bei die­ser Wahl auch, dass man die Kan­di­da­ten der Lan­des­lis­te durch Ankreu­zen lan­des­weit eine Vor­zugs­stim­me geben kann. „Damit ist es erst­mals mög­lich, Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer im Traun­vier­tel mit einer Vor­zugs­stim­me zu wäh­len. Als OÖVP wer­den wir im Herbst auch inten­siv dar­um wer­ben, Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer mit dem Ver­ge­ben einer Vor­zugs­stim­me zu unter­stüt­zen und ihm das Ver­trau­en aus­zu­spre­chen“, ver­rät OÖVP-Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Wolf­gang Hattmannsdorfer.

„Die nächs­ten Wochen ent­schei­den, wer Ober­ös­ter­reich als Lan­des­haupt­mann in die Zukunft füh­ren soll. Gera­de jetzt braucht es Klar­heit für Ober­ös­ter­reich und daher einen kla­ren Auf­trag an Tho­mas Stel­zer“, schließt Hattmannsdorfer.

LABG. BGM. RUDOLF RAFFELSBERGER:

„Wir arbei­ten für ein star­kes Salz­kam­mer­gut und wer­den wei­ter­hin alles tun, damit unse­re Regi­on auch in Zukunft zu den stärks­ten und lebens­wer­tes­ten Gegen­den Euro­pas gehört.“, fasst Raf­fels­ber­ger die Zie­le der OÖVP Salz­kam­mer­gut für den Bezirk Gmun­den zusammen.

Auch die Aus­gangs­po­si­ti­on für das Salz­kam­mer­gut kann sich sehen las­sen: „Wirt­schaft­lich sind wir sehr gut auf­ge­stellt — Mit Gewer­be und Hand­werk, mit Land­wirt­schaft und Tou­ris­mus aber auch mit einer kraft­vol­len Indus­trie“, streicht Raf­fels­ber­ger die Stand­ort­vor­tei­le der Regi­on heraus.

Es ist die Ober­ös­ter­reich-Wahl und die Wahl im Salzkammergut

• Am 26. Sep­tem­ber ist nicht irgend­ei­ne Wahl:

Es geht um Oberösterreich.

Wir brau­chen einen star­ken Lan­des­haupt­mann – gestärkt durch die Stim­men unse­res Bezir­kes. Wir im Salz­kam­mer­gut wol­len Tho­mas Stel­zer mit einem star­ken Ergeb­nis unter­stüt­zen. Den Stim­men­an­teil der des Jah­res 2015 in der Höhe von 35,02% wol­len wir deut­lich steigern.

Wer Tho­mas Stel­zer als Lan­des­haupt­mann will, muss ÖVP wählen.

Es geht um ein star­kes Team

Mit­ein­an­der mehr errei­chen. Die OÖVP Salz­kam­mer­gut stellt im Wahl­kreis Traun­vier­tel ins­ge­samt 7 der 20 Kan­di­da­ten für die Land­tags­wahl. Mit OÖVP-Bezirks­ob­mann LAbg. BGM. Rudolf RAF­FELS­BER­GER (Lis­ten­platz 4) aus Scharn­stein als Spit­zen­kan­di­da­ten des Bezir­kes tre­ten die Wolf­gang­see­fi­sche­rin Elfrie­de HÖPLIN­GER aus St. Wolf­gang (Platz 8), die Gesund­heits­ex­per­tin Mag. Chris­ti­ne GAB­LER aus Laa­kir­chen (Platz 11), die Pen­sio­nis­tin Lau­ra STRAUB aus Ohls­dorf (Platz 14), der Finan­zie­rungs­be­ra­ter Hans­jörg PEER aus Bad Goi­sern (Platz 15), die Poli­zis­tin Cla­ra MÜL­LEG­GER aus Bad Ischl (Platz 18) und der Stu­dent Alex­an­der SCHEU­BA (Platz 20) zur Arbeit fürs Salz­kam­mer­gut an. „Gemein­sam wol­len wir mehr fürs Salz­kam­mer­gut raus­ho­len“, benennt der Salz­kam­mer­gut-Team­chef Raf­fels­ber­ger das Haupt­ziel sei­ner Mann­schaft für die zukünf­ti­ge Arbeit im Landtag.

Es geht um unse­re Bürgermeister

In 10 von 20 Gemein­den stellt die OÖVP Salz­kam­mer­gut aktu­ell den Bür­ger­meis­ter – wir wol­len hier zule­gen und in zwei wei­te­ren Gemein­den zukünf­tig die Haupt­ver­ant­wor­tung tra­gen. Zur Bür­ger­meis­ter­wahl tre­ten an: 17 Kan­di­da­ten der ÖVP, 18 der SPÖ, 14 der FPÖ, 4 der GRÜ­NEN und 9 von sons­ti­gen Gruppierungen.

Es geht um die Salzkammergut-Gemeinderäte

Der­zeit stellt die OÖVP Salz­kam­mer­gut mit 204 Gemein­de­rä­tin­nen und Gemein­de­rä­ten die Mehr­heit der 544 Gemein­de-Man­da­ta­re in den 20 Gemein­den des Bezir­kes Gmun­den – das

ent­spricht einem Anteil von 37,5%. Die­se Posi­ti­on wol­len wir deut­lich aus­bau­en und auch in den Orts­par­la­men­ten zukünf­tig mehr Ver­ant­wor­tung übernehmen.

Ober­ös­ter­reich-Plan fürs Salz­kam­mer­gut: Wis­sen, was uns weiterbringt.

Der Ober­ös­ter­reich-Plan zeigt auch im Salz­kam­mer­gut Wir­kung: Ober­ös­ter­reich ver­zeich­net das höchs­te Wirt­schafts­wachs­tum aller Bun­des­län­der – das Salz­kam­mer­gut ist einer der Schritt­ma­cher im Land. Die Zahl der Men­schen in Beschäf­ti­gung über­trifft sogar das Rekord­jahr 2019.

Mit der glei­chen Ent­schlos­sen­heit arbei­ten wir wei­ter: das Salz­kam­mer­gut in Ober­ös­ter­reich soll eine moder­ne Regi­on sein, ein kli­ma­freund­li­cher Wirt­schafts­stand­ort und ein Land des guten Miteinanders.

Ein star­ker Lan­des­haupt­mann ist wich­ti­ger denn je.

Gera­de in her­aus­for­dern­den Zei­ten braucht es einen star­ken Lan­des­haupt­mann: Einen, der ent­schlos­sen agiert, statt in Nach­hin­ein repa­riert. Tho­mas Stel­zer führt mit Anstand, Ver­stand und sozia­ler Ver­ant­wor­tung. Gut für Ober­ös­ter­reich, gut für´s Salzkammergut!

Bei uns gilt: Zusam­men­hal­ten und Zusammenhelfen.

Wir set­zen auf das Mit­ein­an­der: Über 95 Pro­zent der Beschlüs­se der Lan­des­re­gie­rung wer­den in Ober­ös­ter­reich ein­stim­mig von OÖVP, FPÖ, SPÖ und den Grü­nen getrof­fen. Auch im Salz­kam­mer­gut wird mit aller Kraft zusam­men­ge­ar­bei­tet – Mit­ein­an­der mehr für den Bezirk Gmun­den erreichen.

Es ist die Ober­ös­ter­reich-Wahl fürs Salzkammergut

Ober­ös­ter­reich ist so, wie vie­le Men­schen sich Öster­reich wün­schen wür­den. Weil wir in unse­rem Land, in unse­rer Regi­on die Din­ge immer selbst in die Hand genom­men haben. Im Herbst geht es um die Ent­schei­dung, ob Ober­ös­ter­reich auch wei­ter­hin ein star­kes und

selb­stän­di­ges Bun­des­land sein soll. Es geht vor allem auch dar­um, mehr fürs Salz­kam­mer­gut raus­zu­ho­len – mit einer star­ken Ver­tre­tung einer star­ken Region.

Mit bekann­ten Stär­ken neue Chan­cen Nutzen

Trotz guter Aus­gangs­po­si­ti­on müs­sen alle Zukunfts­chan­cen genutzt wer­den „Es läuft gut im Salz­kam­mer­gut – die erfolg­rei­chen Betrie­be mit ihren flei­ßi­gen Mit­ar­bei­tern sichern Arbeit und Wohl­stand“, freut sich Raf­fels­ber­ger über das Erreich­te. „Doch wir dür­fen uns nicht zurück­le­hen – wir müs­sen die neu­en Chan­cen nut­zen und wol­len die Regi­on zwi­schen Traun­fall und Dach­stein auch zukünf­tig ent­schei­dend mit­ge­stal­ten“, setzt sich Raf­fels­ber­ger ehr­gei­zi­ge Ziele.

Ober­ös­ter­reich-Plan: Wis­sen, was uns weiterbringt.

Wir haben mit dem Ober­ös­ter­reich-Plan einen ent­schlos­se­nen Kurs ein­ge­schla­gen, um Arbeits­plät­ze und Ein­kom­men zu sichern.

1. Mit dem OÖ-Plan wer­den in den kom­men­den Jah­ren 1,2 Mrd. Euro inves­tiert – und zwar dort, wo sich die Inves­ti­tio­nen in Arbeits­plät­ze nie­der­schla­gen. Mit dem OÖ-Plan ent­ste­hen 13.800 neue Arbeits­plät­ze, vie­le davon im Salzkammergut.

2. Mit dem Oö. Pakt für Arbeit und Qua­li­fi­zie­rung unter­stützt das Land OÖ bei Wei­ter­bil­dung und Umschu­lun­gen, bei der Suche nach Arbeits­stel­len und bei Lebens­er­hal­tungs­kos­ten. 102.000 Ober­ös­ter­rei­cher pro­fi­tie­ren davon. Der Oö. Pakt wirkt auch im Bezirk Gmun­den und hilft über 2.500 Mitbürgern.

3. LH Tho­mas Stel­zer hat ein Pro­gramm gestar­tet, um in OÖ 3.000 Lang­zeit­ar­beits­lo­se in Jobs zu hel­fen, die es am Arbeits­markt beson­ders schwer haben. Trotz der sehr nied­ri­gen Arbeits­lo­sen-Quo­te von 3,2% wird im Salz­kam­mer­gut nie­mand zurückgelassen.

Die Maß­nah­men wir­ken: OÖ ver­zeich­net das höchs­te Wirt­schafts­wachs­tum aller Bun­des­län­der und eine der nied­rigs­ten Arbeits­lo­sen­quo­ten der Repu­blik. Die Zahl der Men­schen in Beschäf­ti­gung über­trifft sogar das Rekord­jahr 2019.

Wei­ter­den­ken, wohin wir mit dem Salz­kam­mer­gut in Zukunft wollen

• Eine moder­ne Regi­on in einem moder­nen Bun­des­land: In Ober­ös­ter­reich und auch im Bezirk Gmun­den soll immer mehr mög­lich sein als anderswo.

1. Mit der neu­en tech­ni­schen Uni­ver­si­tät für Digi­ta­li­sie­rung schla­gen wir ein neu­es Kapi­tel auf, um uns im inter­na­tio­na­len Wett­be­werb zu behaupten.

2. 650 Mil­lio­nen Euro wer­den in OÖ bis 2023 in schnel­les Inter­net inves­tiert. Dazu kommt die zwei­te Breit­band­mil­li­ar­de des Bun­des. 200 oö. Gemein­den kön­nen damit ihre Pro­jek­te umset­zen. Davon pro­fi­tiert vor allem der länd­li­che Raum bei uns im Salzkammergut.

3. In OÖ läuft eine Schul­pro­jekt­of­fen­si­ve mit über 150 lau­fen­den Bau­pro­jek­ten. Ab 2021 kön­nen 40 zusätz­li­che Pro­jek­te dazu­kom­men. Außer­dem wer­den Schu­len mit Tablets und Lap­tops ausgestattet.

4. Mit der Kul­tur­haupt­stadt 2024 wird vie­les mög­lich – smar­te Ver­kehrs­lö­sun­gen, Chan­cen für unse­re Kul­tur­trä­ger und wei­te­re Schrit­te für die Tou­ris­mus-Desti­na­ti­on Salzkammergut

• Ein umwelt­freund­li­cher Indus­trie­stand­ort: Wir bewah­ren in Ober­ös­ter­reich, was unser Land beson­ders macht. Der Schutz von Umwelt und Hei­mat ist für uns im Salz­kam­mer­gut mehr als nur ein Lip­pen­be­kennt­nis – es ist ein kon­se­quen­ter Weg mit Haus­ver­stand, bei dem sich Öko­no­mie und Öko­lo­gie nicht aus­schlie­ßen, son­dern ergän­zen. Kli­ma­schutz ist Selbst­schutz bei uns im Bezirk Gmunden.

1. Bis 2030 wird die Son­nen­strom­men­ge in OÖ ver­zehn­facht (200.000-Dächer-Programm). OÖ ist schon jetzt bei fast allen erneu­er­ba­ren Ener­gie­trä­gern Spit­zen­rei­ter. Wir nut­zen jeweils die meis­te Ener­gie aus Bio­mas­se, Was­ser­kraft und Son­nen­kraft – jeder die­ser Ener­gie­trä­ger ist „Made im Salzkammergut“

2. Bis 2030 flie­ßen 725 Mil­lio­nen Euro in den oö. Schie­nen­ver­kehr und die oö. Regio­nal­bah­nen. Das ist das größ­te kli­ma­freund­li­che Mobi­li­täts­pro­jekt in OÖ seit 1945. 449 Mio. Euro wer­den in die neue Oö. Regio­nal­stadt­bahn inves­tiert und das regio­na­le Kli­ma­ti­cket wird in OÖ umge­setzt, um das kli­ma­freund­li­che Pen­deln zu ver­bes­sern. Seit dem Amts­an­tritt von LH Tho­mas Stel­zer wird mehr in den Öffent­li­chen Ver­kehr als in den Indi­vi­du­al­ver­kehr inves­tiert. Regio­Tram, Alm­tal­bahn und die alte Kai­ser­stre­cke von Att­nang-Puch­heim über Bad Ischl nach Stai­nach-Ird­ning sind fest in die­sen Pro­gram­men verankert.

3. In der oö. Indus­trie wer­den Mil­li­ar­den inves­tiert, um die Pro­duk­ti­on kli­ma­freund­li­cher zu machen. In kaum einem Land wird Stahl, Zement oder Papier umwelt­scho­nen­der erzeugt als in OÖ. Her­aus­for­de­run­gen, die auch unse­re Indus­trie­be­trie­be im Bezirk erfolg­reich ange­nom­men haben. 2019 wur­de das schärfs­te Raum­ord­nungs­ge­setz Öster­reichs beschlos­sen, um Bau­en auf der grü­nen Wie­se zu ver­hin­dern. Das wird auch im Salz­kam­mer­gut mit­hel­fen, unse­re Natur­land­schaft zu erhal­ten. Und seit Jah­ren ist OÖ Spit­zen­rei­ter, was die res­sour­cen­scho­nen­de Sanie­rung von Alt­bau­ten anbe­langt. OÖ inves­tiert daher wei­te­re 50 Mio. für eine Gebäude-Sanierungsoffensive.

Wir machen Kli­ma­schutz mit Haus­ver­stand – nicht mit Steu­ern und Ver­bo­ten. Kli­ma­schutz darf nicht dazu füh­ren, dass Arbeits­plät­ze ver­nich­tet wer­den. Und Kli­ma­schutz darf auch nicht zu einer sozia­len Benach­tei­li­gung füh­ren – gera­de in der Pend­ler-Regi­on Salzkammergut

• Sozia­le Ver­ant­wor­tung: Als wirt­schaft­lich star­kes Bun­des­land und durch die Null-Schul­den-Poli­tik der letz­ten Jah­re kön­nen wir beson­ders auf jene ach­ten, die es im Leben nicht so leicht haben.

1. Das Oö. Aus­bau­pro­gramm von Wohn­plät­zen für beein­träch­tig­te Men­schen wird fort­ge­setzt: Jedes Jahr ent­ste­hen 100 neue Wohn­plät­ze – 10 neue Plät­ze wer­den die­ser Tage in Gmun­den über­ge­ben und zukünf­tig von der Lebens­hil­fe betreut.

2. Ein Altern in Wür­de bleibt in OÖ gesi­chert (For­de­rung Pfle­ge-Daheim-Bonus, Gehalts­pa­ket für Pfle­ge­kräf­te) Mit den Bezirks­vor­rei­tern in Ohls­dorf und Gschwandt wer­den ers­te Pro­jek­te von „Alter­na­ti­ven Wohn­for­men“ im Salz­kam­mer­gut umgesetzt.

3. Und vol­le Unter­stüt­zung für ein star­kes Ehren­amt mit star­ken Ver­ei­nen – im Salz­kam­mer­gut, dem Hei­mat­land von Brauch­tum und Tra­di­ti­on ist das beson­ders wich­tig (z.B. Aus­wei­tung der Rechtschutzversicherung).

Foto: pri­vat