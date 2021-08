Erfolgreiche Saison des RC Ebensee

Trotz Ein­schrän­kun­gen — eine “fast” per­fek­te Sai­son für Team Rad­sport Hoch­hau­ser — Stelzhammer

Nach der ers­ten Sai­son­hälf­te zieht der Tra­di­ti­ons­club aus Eben­see eine posi­ti­ve Bilanz. Trotz Coro­nabe­schrän­kun­gen gin­gen sich beacht­li­che 16 Renn­ta­ge aus. Vor allem 2 Fah­rer lie­fer­ten Topergebnisse.

Mar­cel Lüf­tin­ger aus Traun­kir­chen ver­buch­te einen her­vor­ra­gen­den 3 Platz beim Hill­climb auf die Hut­te­rer Höss und setz­te bei der MTB Tro­phy in Goi­sern auf der Stre­cke C noch einen drauf. Auf den schwie­ri­gen 76km und 2.660HM bele­ge­te er den 8. Gesamt und 3. Klas­sen­rang und behaup­te­te sich bes­tens in einem hoch­ka­rä­ti­gen Fahrerfeld.

Old­boy Gott­fried Lang aus Laa­kir­chen erober­te bei den Oö Kri­te­ri­um Lan­des­meis­ter­schaf­ten die Sil­ber­me­dail­lie und beim 12h Ren­nen in Kain­dorf (Stmk) über­rasch­te er alle durch sei­nen Sieg in der Klas­se Ü 50. Auf sei­ner Sie­ges­fahrt leg­te er in den 12 Stun­den nicht weni­ger als 411 km zurück!

Foto: pri­vat