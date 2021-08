Frau fiel in Bergschrund

Eine Berg­stei­ge­rin ist am Sams­tag am Hall­stät­ter Glet­scher 70 Meter abge­rutscht und in einem Berg­schrund lie­gen geblieben.

Eine 54-jäh­ri­ge Schwe­din unter­nahm am Vor­mit­tag des 31. Juli 2021 gemein­sam mit ihrem Lebens­ge­fähr­ten und zwei erwach­se­nen Söh­nen eine Berg­tour auf den Gip­fel des Hohen Dach­stein, wel­chen sie um ca. 12 Uhr erreichten.

Nach dem Abstieg über den Rand­kluftsteig nahm die Frau am Hall­stät­ter Glet­scher ihren Helm ab, wobei sie offen­bar aus dem Gleich­ge­wicht geriet und in der Fol­ge ca. 70 Meter am stei­len Glet­scher tal­wärts rutsch­te. Anschlie­ßend stürz­te sie in den Berg­schrund und blieb dort ca. fünf Meter tie­fer liegen.

Ihr Lebens­ge­fähr­te stieg eben­falls in den Berg­schrund ab und sicher­te die Frau gegen wei­te­res Abrutschen.

Die Schwe­din konn­te in der Fol­ge vom Team des Not­arzt­hub­schrau­bers Chris­to­pho­rus 14 mit­tels Seil­ber­gung aus der Spal­te geret­tet und in die Kli­nik Schlad­ming ein­ge­lie­fert wer­den. Ihre Ange­hö­ri­gen stie­gen selbst­stän­dig ab.

Im Ein­satz befan­den sich wei­ters die Crew des Poli­zei­hub­schrau­bers Libel­le OÖ, eine Mann­schaft des Berg­ret­tungs­diens­tes Hall­statt sowie zwei Beam­te der Alpin­po­li­zei Gmunden.

Quel­le: LPD OÖ