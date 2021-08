Frauen-Power am Langbathsee

Bei der 16. Auf­la­ge des Lang­bath­see-Fun-Tri­ath­lons des LC Eben­see gaben heu­er die Frau­en den Takt vor. Erst­mals war die Damen- und Her­ren­stre­cke ident: Bei der Lauf­stre­cke galt es, bloß den Vor­de­ren Lang­bath­see zu umrun­den. Damit war ein direk­ter Ver­gleich zwi­schen den Geschlech­tern mög­lich, der deut­lich zuguns­ten der Frau­en aus­fiel. Mit drei unter den ers­ten fünf Plat­zier­ten setz­ten sie ein Aus­ru­fe­zei­chen, das das rest­li­che Män­ner­feld stau­nen ließ.

Nur Gün­ther Neu­hu­ber konn­te die Tri­ath­lon-Ama­zo­nen in Schach hal­ten und so die Ehre der Män­ner eini­ger­ma­ßen hoch­hal­ten. In 39:27 ver­wies er Chris­ti­na Herbst (41:20) auf den 2. Rang, die damit ihren Titel aus dem Vor­jahr ver­tei­di­gen konn­te. Klaus Schwai­ger, wie immer mit Waf­fen­rad unter­wegs, ret­te­te 6 Sekun­den auf eine löwen­star­ke Mar­ti­na Hahn (44:44) ins Ziel.

Knapp dahin­ter kom­plet­tier­te Son­ja Aigner die Pha­lanx der „Iron Ladies“ auf Rang 5 (45:20). LC Obmann Wolf­gang Der­fler zoll­te den tol­len Leis­tun­gen der Damen Respekt und ver­riet: „Ich begin­ne bereits mor­gen mit dem Trai­ning für den nächs­ten Fun-Triathlon!“

Foto: LC Ebensee