Frontalzusammenstoß forderte sechs Verletzte

Sechs Ver­letz­te for­der­te ein Ver­kehrs­un­fall Sams­tag­abend auf der B154 im Gemein­de­ge­biet von Mondsee.

Am 7. August 2021 gegen 18:30 Uhr fuhr eine 22-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit ihrem Pkw von Zell am Moos kom­mend Rich­tung Mond­see. Zeit­gleich lenk­te ein 36-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Linz-Land sei­nen mit vier wei­te­ren Per­so­nen besetz­ten Pkw in die Gegen­rich­tung. Beim Links­ab­bie­gen von der Abbie­ge­spur auf die Auto­bahn­ram­pe kam es zur Kol­li­si­on der bei­den Autos. Alle Mit­fah­ren­den erlit­ten Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­den ins Lkh Vöck­la­bruck eingeliefert.

Quel­le: LPD OÖ