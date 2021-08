Gmundner Grüne aufgestellt für Verantwortung und Gestaltung

Die Grü­nen haben den Genera­tio­nen­wech­sel acht­sam voll­zo­gen und tre­ten mit einer span­nen­den zukunfts­ori­en­tier­ten Lis­te bei den Gemein­de­rats­wah­len am 26. Sept. an.

„Es ist eine Ent­schei­dungs­wahl,“ fällt Bür­ger­meis­ter-Kan­di­da­tin Uli Feicht­in­ger mit der Tür ins Haus. „Die nächs­ten 6 Jah­re sind aus­schlag­ge­bend dafür, wie die Stadt Gmun­den auf die Kli­ma­kri­se ant­wor­tet und mit den Fol­gen der Kli­ma­ver­än­de­run­gen umgeht. Noch nie war Grü­ne Kom­pe­tenz so not­wen­dig wie gera­de jetzt!“ Die Extrem­wet­ter-Ereig­nis­se die­ses Som­mers sind bereits untrüg­li­che Zei­chen die­ser Ent­wick­lung, ist die Grü­ne Spit­zen­kan­di­da­tin überzeugt.

Die Grü­nen schi­cken daher ein hoch­mo­ti­vier­tes und kom­pe­ten­tes Team in die Gemein­de­rats­wahl: Auf Platz 2 kan­di­diert DIin Mar­ti­na Prechtl-Grund­nig, Geschäfts­füh­re­rin des Dach­ver­ban­des Erneu­er­ba­re Ener­gien Öster­reich, die sich voll und ganz dem The­ma der Ener­gie­wen­de in Gmun­den wid­met. An drit­ter Stel­le tritt der Ver­fah­rens­tech­ni­ker DI Dr. Peter Grund­nig an, der mit sei­nem ein­ge­reich­ten Ver­kehrs­kon­zept für die Kul­tur­haupt­stadt bereits sein Enga­ge­ment für die Ver­kehrs­wen­de bewie­sen hat. Auf Platz 4 stellt sich Mag. Micha­el Mugrau­er zur Wahl. Der Betriebs­wirt hat sich dem Erhalt von Grün­flä­chen und daher dem Stopp der Boden­ver­sie­ge­lung verschrieben.

„Damit prä­sen­tie­ren wir auf den ers­ten vier Lis­ten­plät­zen hoch­kom­pe­ten­te Men­schen mit Füh­rungs­er­fah­rung aus den unter­schied­lichs­ten Berei­chen,“ betont Uli Feicht­in­ger. „Denn wir tre­ten als star­kes Team an, um in den kom­men­den Jah­ren die Energie‑, Ver­kehrs- und Bau-Wen­de in Gmun­den aktiv zu gestalten!“

Auf den Plät­zen 5 und 6 drän­gen zwei Jugend­kan­di­da­tin­nen in den Gemein­de­rat, die direkt nach der Matu­ra ihre Anlie­gen poli­tisch ein­brin­gen: Lau­ra Som­mer setzt sich mit leist­ba­rem Woh­nen, kon­sum­frei­en Frei­zeit­plät­zen und aus­rei­chend Pro­ben­räu­men für Jugend­an­lie­gen ein. Johan­na Bergtha­ler ist fest ent­schlos­sen, ihre Erfah­rung aus der Kli­ma­schutz­be­we­gung im Gmund­ner Gemein­de­rat kon­kret umzu­set­zen. „Wir reden nicht nur über die Jugend, son­dern geben ihnen die kon­kre­te Mög­lich­keit, sich direkt in den Gemein­de­rat ein­zu­brin­gen,“ erklärt Uli Feichtinger.

Auf der Lis­te der Grü­nen fin­den die Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler wei­te­re 30 inter­es­san­te Per­so­nen, dar­un­ter so ver­dien­te Per­sön­lich­kei­ten wie Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Johan­na Bors, Lang­zeit-Gemein­de­rä­te Nor­bert Bors und Otto Kie­nes­ber­ger oder der bekann­te Schau­spie­ler Erich Josef Lang­wies­ner. Die Lis­te besteht ins­ge­samt aus 19 Frau­en und 17 Män­nern im Alter zwi­schen 18 und 83 Jah­ren. „Es sind Ange­stell­te und Selb­stän­di­ge, Stu­die­ren­de und Pen­sio­nier­te bei uns aktiv,“ freut sich Uli Feicht­in­ger. „Inhalt­lich reicht in unse­rem Team die Kom­pe­tenz von der Land­wirt­schaft über die Bil­dung hin zu Raum­pla­nung und Archi­tek­tur. Dazu kom­men Men­schen mit Erfah­rung aus der Wirt­schaft und Indus­trie, aus der Kul­tur­sze­ne genau­so wie aus dem Gesund­heits­be­reich und Sozi­al­we­sen, aus dem Mar­ke­ting genau­so wie aus der IT.“

Foto: Tobi­as Bergtha­ler für die Grü­nen Gmunden