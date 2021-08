JW Gmunden — Sommerfest

Feie­re dei­ne „Erfolgs­wel­le“!

Du bist jung, unab­hän­gig und selbst­stän­dig. Bist stolz auf dei­ne erreich­ten Zie­le und möch­test auf dei­nen Erfolg ansto­ßen? Dann bist du bei unse­rem JW Som­mer­fest genau rich­tig. Wo könn­te bes­ser auf dei­ne „Erfolgs­wel­le“ ange­sto­ßen wer­den als bei THE.RIVERWAVE? Wenn du außer­dem wis­sen willst, wie es sich anfühlt auf der „Erfolgs­wel­le“ zu sur­fen, gibt es die ein­ma­li­ge Mög­lich­keit, einen Surf­kurs im Rah­men unse­res JW Som­mer­fes­tes zu absolvieren.

Mel­de dich noch heu­te an und siche­re dir einen der begehr­ten Kurs­plät­ze – Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! (T 05 90909 5254)

Wir freu­en uns auf einen chil­li­gen Spät­som­mer­tag in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re bei coo­ler Musik und lecke­rem Essen.

Neu­gie­rig gewor­den? Zöge­re nicht und mel­de dich für das JW Som­mer­fest per Mail (veranstaltung@wkooe.at) oder per Tele­fon (05–7000-7056) an.

Am Frei­tag, 10. Sep­tem­ber 2021, 16:00 Uhr bei THE.RIVERWAVE, Lang­wie­ser­stra­ße 35, 4802 Ebensee

Foto: THE.RIVERWAVE