LH Stelzer bei Wanderung am Grünberg

„Kli­ma- und Umwelt­schutz brau­chen kei­ne neu­en Steu­ern und Abga­ben, son­dern kraft­vol­le Maß­nah­men mit Hausverstand“

Am Mitt­woch, 4. August 2021 lud Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer zu einer gemein­sa­men Wan­de­rung mit zahl­rei­chen Unter­stüt­zern und Per­sön­lich­kei­ten am Grün­berg. Die Wan­de­rung ist Teil der aktu­el­len Som­mer­tour des Lan­des­haupt­manns und führ­te die rund 500 Teil­neh­mer über einen Rund­weg zum Lau­d­ach­see und wie­der retour zur Grün­bergalm. Unter ihnen waren unter ande­rem der 4‑fache Olym­pia-Teil­neh­mer und ober­ös­ter­rei­chi­sche Leicht­ath­le­tik­prä­si­dent Gün­ther Weid­lin­ger sowie der Lei­ter der OÖ. Berg­ret­tung Chris­toph Prei­mes­ber­ger mit sei­nem Team der Berg­ret­tung Gmunden.

„Sel­ten haben sich die Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher so sehr auf den Som­mer gefreut wie in die­sem Jahr. Wun­der­ba­re Seen, beein­dru­cken­de Ber­ge und eine ein­zig­ar­ti­ge Kul­tur sind hier­zu­lan­de erleb­bar“, betont Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer. Umso wich­ti­ger sei daher auch der Schutz von Umwelt und Hei­mat. Ein Umwelt­schutz über Steu­er­erhö­hun­gen kommt für Stel­zer jedoch nicht in Fra­ge: „Kli­ma- und Umwelt­schutz brau­chen kei­ne neu­en Steu­ern, zusätz­li­che Belas­tun­gen oder wei­te­re Ver­bo­te, son­dern kraft­vol­le Maß­nah­men mit Haus­ver­stand!“, betont der Lan­des­haupt­mann. Statt­des­sen set­ze man in Ober­ös­ter­reich auf geziel­te Maß­nah­men für den Natur- und Kli­ma­schutz: „Wir ver­zehn­fa­chen den Son­nen­strom bis 2030, wir inves­tie­ren kräf­tig in den öffent­li­chen Ver­kehr, wir stei­gen aus den Öl-Hei­zun­gen bei Neu­bau­ten aus und däm­men das Bau­en auf der grü­nen Wie­se ein“, zählt Stel­zer exem­pla­risch auf.

Auch mit Blick auf den wirt­schaft­li­chen Auf­schwung – Ober­ös­ter­reich hat mit knapp 700.000 Beschäf­tig­ten eine Rekord­be­schäf­ti­gung — unter­streicht Stel­zer sei­ne Ableh­nung von neu­en Belas­tun­gen: „Wenn wir jetzt gera­de eines nicht brau­chen kön­nen, dann sind das höhe­re Steu­ern. Der wirt­schaft­li­che Auf­schwung und der Taten­drang der Ober­ös­ter­rei­che­rin­nen und Ober­ös­ter­rei­cher dür­fen nicht durch zusätz­li­che Steu­ern und Abga­ben aus­ge­bremst werden.“

Auch kom­men­de Woche lädt die OÖVP zu einer Wan­de­rung mit Lan­des­haupt­mann Stel­zer ein: Am 11. August führt die Wan­de­rung von St. Veit über den Hoa­m­at­land­weg auf den Hansberg.

Foto: OÖVP/Mayrhofer