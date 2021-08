Mehrere Fahrräder gestohlen

In Timel­kam haben Die­be im Kel­ler einer Wohn­an­la­ge meh­re­re E‑Bikes und Akkus gestoh­len. Die Poli­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich in der Nacht vom 5. August 2021 auf den 6. August 2021 Zugang in eine Tief­ga­ra­ge in Timel­kam und in wei­te­rer Fol­ge zum Kel­ler­be­reich einer Wohn­an­la­ge. Da kei­ne Ein­bruchs­spu­ren fest­ge­stellt wur­den, dürf­te sich die Täter­schaft durch die nicht ver­sperr­te Haus­tü­re Zutritt ver­schafft haben.

Im Fahr­rad­kel­ler ent­wen­de­ten sie durch auf­bre­chen von Fahr­rad­schlös­sern meh­re­re E‑Bikes und Akkus. Einer Anwoh­ne­rin ist am 5. August 2021 ein blau­er Sko­da Octa­via mit tsche­chi­schem Kenn­zei­chen im Umfeld der Wohn­an­la­ge auf­ge­fal­len. Der Scha­den beläuft sich im hohen vier­stel­li­gen Eurobereich.

Zeu­gen­hin­wei­se wer­den von der Poli­zei Timel­kam unter 059133/4176 entgegengenommen.