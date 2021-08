Neue Geschäftsführung im Tourismusverband Bad Ischl

Jakob Reit­in­ger über­nimmt mit Okto­ber 2021 die Agen­den des Tou­ris­mus­ver­ban­des Bad Ischl.

Der erfah­re­ne Tou­ris­ti­ker freut sich auf sei­ne neue Auf­ga­be: „Bad Ischl im Her­zen des Salz­kam­mer­gu­tes ist und war immer etwas ganz Beson­de­res, für mich ist es eine Ehre und gro­ße Freu­de, den Tou­ris­mus, der hier gro­ße Tra­di­ti­on hat, in Zukunft mit­ge­stal­ten zu dürfen.“

Der gebür­ti­ge Salz­bur­ger besuch­te die Tou­ris­mus­schu­le in Kless­heim und war vie­le Jah­re inter­na­tio­nal im Event- und Kul­tur­be­reich tätig. Er stu­dier­te Kunst­ge­schich­te in Wien und Salz­burg und arbei­te­te unter ande­rem im Pro­to­koll und Spon­so­ring der Salz­bur­ger Festspiele.

In sei­ner lang­jäh­ri­gen selbst­stän­di­gen Tätig­keit sam­mel­te er viel Erfah­rung im Event- und Kul­tur­be­trieb, wie auch in Gas­tro­no­mie & Tou­ris­mus, bevor er vor 10 Jah­ren nach Salz­burg zurück­kehr­te und den Tou­ris­mus­ver­band in sei­ner Hei­mat Grö­dig am Unters­berg über­nahm. Wei­ters lei­te­te er die Geschäfts­stel­le der Salz­bur­ger Umge­bungs­or­te und war Regio­nal­be­treu­er für die Stadt Salz­burg und Umge­bung bei der Salz­bur­ger Land Tourismus.

Die Pfle­ge von Brauch­tum, Kul­tur und Tra­di­ti­on war ihm immer ein gro­ßes Anlie­gen, so orga­ni­sier­te er in den letz­ten Jah­ren auch vie­les in die­sem Bereich (St. Leon­har­der Kir­tag, Leon­har­d­i­ritt, Advent­markt St. Leon­hard u. v. a.). Bad Ischl mit sei­ner gro­ßen Tra­di­ti­on hat ein rei­ches Ange­bot an Kul­tur, Hand­werk, Kuli­na­rik, Geschäf­ten, Veranstaltungen, ….

Das alles gilt es für den Tou­ris­mus und die Regi­on zu bewah­ren und wei­ter aus­zu­bau­en! „Die Vor­freu­de auf die euro­päi­sche Kul­tur­haupt­stadt 2024 ist groß und gera­de in die­ser Zeit von beson­de­rer Bedeu­tung für Bad Ischl, um wei­ter am Puls der Zeit zu blei­ben!“ — sagt der neue Geschäftsführer.

Foto: pri­vat