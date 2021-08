Rollstuhlmotor überhitzte — Bergretter mussten ausrücken

Erneut kam es am Grün­berg zu einem Zwi­schen­fall, bei dem ein elek­tri­scher Roll­stuhl über­hitz­te und ver­sag­te. Berg­ret­ter und Alpin­po­li­zei muss­ten ausrücken.

Ein 47-jäh­ri­ger Wie­ner mit Quer­schnitts­läh­mung war am 14. August 2021 gegen 15:30 Uhr mit sei­nem elek­tri­schen Roll­stuhl am Grün­berg in Gmun­den auf der Forst­stra­ße Rich­tung Lau­d­ach­see unter­wegs. Er wur­de von sei­ner 21-jäh­ri­gen per­sön­li­chen Betreue­rin begleitet.

Auf einem berg­auf­füh­ren­den Stück der Forst­stra­ße war der elek­tri­sche Roll­stuhl, ver­mut­lich wegen Über­hit­zung, nicht mehr funk­ti­ons­tüch­tig. Wegen des hohen Gewichts des Roll­stuh­les von rund 160 Kilo­gramm war auch ein Schie­ben nicht mehr möglich.

Die alar­mier­te Berg­ret­tung Gmun­den und die Alpin­po­li­zei Gmun­den fuh­ren mit zwei Fahr­zeu­gen zu der Ört­lich­keit. Der 47-Jäh­ri­ge, sei­ne Beglei­te­rin und der Roll­stuhl konn­ten so wohl­auf ins Tal gefah­ren wer­den, wo sie ihre Rück­rei­se mit dem Zug nach Wien antre­ten konnten.