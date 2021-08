Van Gogh Malworkshops 2021

6.9.2021 Gmund­ner Kera­mik 14:30 bis 17:30 Uhr €43.–/Pers. Inkl. Material

7.9.2021 Ate­lier am Markt 09:30 bis 12:30 Uhr €23.–/Pers. Inkl. Material

9.9.2021 Musi­cal van Gogh Stadttheater

Welt­weit herrscht der­zeit eine Art Van-Gogh-Mania mit diver­sen Aus­stel­lun­gen, Fil­men und Dokus und auch in Gmun­den wird im Zuge des kom­men­den Musi­cal Früh­lings eini­ges zum The­ma gebo­ten. So fin­det am 06. Sep­tem­ber 2021 um 14:30 ein Mal­work­shop in der Gmund­ner Kera­mik Manu­fak­tur und am 07. Sep­tem­ber 2021 um 9:30 Uhr ein Mal­work­shop im Ate­lier am Markt Gmun­den statt.

Dafür konn­te die inter­na­tio­na­le Künst­le­rin Cata­li­na Cod­rea­nu gewon­nen wer­den, die Van Goghs Tech­nik beherrscht und beim preis­ge­krön­ten Ani­ma­ti­ons­film „Loving Vin­cent“ mit­wirk­te. Der Film besteht aus tau­sen­den hand­ge­mal­ten Ein­zel­bil­dern im Sti­le Van Goghs. Die­se beson­de­re Mal-Tech­nik wird die Künst­le­rin nun den Work­shop-Teil­neh­me­rIn­nen beibringen.

In der Gmund­ner Kera­mik am 6.9.2021 von 14:30 bis 17:30 Uhr wird auf Kera­mik-Tel­ler gemalt. Nach eini­gen Übungs­blät­tern wird schließ­lich auch ein Tel­ler bemalt. Das fer­ti­ge Werk wird anschlie­ßend gebrannt und an die Teil­neh­mer nach Hau­se geschickt. Die Übungs­blät­ter kön­nen natür­lich auch zu Hau­se auf­ge­hängt wer­den. Kos­ten für die Teil­nah­me inkl. Mate­ri­al und einem gebrann­ten Tel­ler inkl. Ver­sand €43,00 pro Person.

Der Mal­work­shop im Ate­lier am Markt fin­det am 7.9.2021 von 09:30 bis 12:30 Uhr statt und wird mit Acryl-Far­ben auf Lein­wand abge­hal­ten. Auch hier kön­nen Sie natür­lich ihr fer­ti­ges Werk mit nach Hau­se neh­men. Kos­ten für die Teil­nah­me inkl. Mate­ri­al €23,00 pro Per­son. Max. Teil­neh­mer­zahl 8 Personen.

Die Work­shops wer­den in leicht ver­ständ­li­chem Eng­lisch gehal­ten, aber auch für Über­set­zung ist ggf. gesorgt.

Anmel­dung erfor­der­lich bis 03.09.2021 beim Tou­ris­mus­bü­ro: info@traunsee-almtal.at

Die Teil­nah­me­ge­bühr wird jeweils Vor­ort eingehoben.

Das Van Gogh Musi­cal star­tet am 9. Sep­tem­ber bis 26. Sep­tem­ber, für das Musi­cal soll­te man sich schnell Tickets sichern, denn der Ver­kauf läuft auf Hoch­tou­ren: www.musical-gmunden.com

Wir wei­sen dar­auf hin, dass die zu die­sem Zeit­punkt gel­ten­den Covid-Bestim­mun­gen ein­zu­hal­ten sind!