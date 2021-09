Bergsteiger am Traunstein abgestürzt

Ein Berg­stei­ger ist am Sonn­tag am Traun­stein in etwa 1.400 Metern See­hö­he abgestürzt.

Ein 55-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Amstet­ten kam am 19. Sep­tem­ber 2021 gegen 11 Uhr am Traun­stein beim Abstieg über den Hern­ler­steig zu Sturz und stürz­te ab. Auf­stei­gen­de Berg­stei­ger hör­ten Absturz­ge­räu­sche und spä­ter auch Hil­fe­schreie und ver­stän­dig­ten die Einsatzkräfte.

Der Hub­schrau­ber der Flug­po­li­zei befand sich gera­de in der Nähe und begann mit zwei Berg­ret­tern sofort mit der Suche nach dem Abge­stürz­ten. In etwa 1.400 Metern See­hö­he fan­den sie den Mann und ver­stän­dig­ten den Notarzthubschrauber.

Die bei­den Berg­ret­tungs­mit­glie­der wur­den bei der Alpen­ver­eins-Hüt­te abge­setzt. Sie stie­gen zur Unfall­stel­le ab und began­nen gemein­sam mit dem Hüt­ten­wirt mit der Erst­ver­sor­gung. Auch der Not­arzt muss­te dort abge­setzt wer­den, um zur Unfall­stel­le abzusteigen.

Auf­grund der nebe­li­gen Ver­hält­nis­se, konn­te nicht gleich mit der Seil­ber­gung begon­nen wer­den. Letzt­lich gelang es dem Pilo­ten des Not­arzt­hub­schrau­bers bei äußerst schwie­ri­gen Bedin­gun­gen den Flug­ret­ter am Ber­ge­tau zum Unfall­ort zu brin­gen und den abge­stürz­ten via Seil­ber­gung zu ret­ten. Der Mann wur­de schwer ver­letzt ins Kli­ni­kum Wels geflogen.

Quel­le: LPD OÖ