Betrunkener schlug Eingangstür ein

In der Nacht auf Sams­tag ist ein Betrun­ke­ner ran­da­lie­rend durch die Gmun­de­ner Innen­stadt geso­gen. Der Mann soll eine Schei­be ein­ge­schla­gen und sich dabei schwe­re Schnitt­wun­den zuge­zo­gen haben.

Der 23-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den soll am 25. Sep­tem­ber 2021 gegen 4:30 Uhr nach der Sperr­stun­de ver­sucht haben in ein Lokal in Gmun­den ein­zu­drin­gen indem er mehr­mals gegen die Ein­gangs­tür schlug. Er wur­de von den ver­stän­dig­ten Poli­zis­ten der Ört­lich­keit ver­wie­sen und tor­kel­te unter Pro­test schwer betrun­ken durch die Gmun­de­ner Innenstadt.

Gegen 06:30 Uhr erstat­te­te die Rei­ni­gungs­kraft eines ande­ren Loka­les Anzei­ge, dass soeben ein Mann eine Schei­be ein­ge­schla­gen habe. Beim Ein­tref­fen stell­ten die Poli­zis­ten fest, dass es sich bei dem Täter um den zuvor bean­stan­de­ten 23-Jäh­rin­gen handelte.

Schei­be zer­schla­gen — tie­fe Schnitt­wun­den an den Händen

Der Mann saß stark blu­tend und schwer alko­ho­li­siert auf einem Sofa im Café. Er hat­te die Ein­gangs­tü­re mit sei­nen Hän­den ein­ge­schla­gen und sich so Zutritt ver­schafft. Dabei zog er sich meh­re­re, teils tie­fe Schnitt­wun­den an den Hän­den zu. Im Inne­ren zog sich eine Blut­spur durch das gesam­te Objekt.

Der Mann behaup­te­te, dass die Beam­ten die Ein­gangs­tü­re ein­ge­schla­gen hät­ten, um zu ihm zu gelan­gen. Auf die Fra­ge, wie er in das Lokal gelangt sei, ant­wor­te­te er: “Ich habe mich hin­ein­ge­zau­bert.” Der Beschul­dig­te wur­de ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert. Er wird der Staats­an­walt­schaft Wels angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ