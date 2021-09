Dieb stahl zwei Verlobungsringe

Am Don­ners­tag wur­de in einem Gmund­ner Schmuck­ge­schäft ein Ver­lo­bungs­ring gestoh­len. Am Tag zuvor kam es zu einem ähn­li­chen Vor­fall. Die Poli­zei geht davon aus, dass es sich um den sel­ben Täter handelt.

Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter stahl am 23. Sep­tem­ber 2021 gegen 16:10 Uhr in einem Schmuck­ge­schäft in Gmun­den einen weiß­gol­de­nen Ver­lo­bungs­ring mit Bril­lan­ten ver­setzt. Der Täter gab beim Betre­ten des Schmuck­ge­schäf­tes an, einen Ver­lo­bungs­ring kau­fen zu wol­len und nutz­te einen unbe­ob­ach­te­ten Moment, um einen der Rin­ge, die ihm der Juwe­lier vor­zeig­te, zu steh­len und flüch­te­te in unbe­kann­te Richtung.

Es konn­te eru­iert wer­den, dass ein kla­rer Tat­zu­sam­men­hang bei einem Dieb­stahl eines Rin­ges einen Tag zuvor, in einem wei­te­ren Schmuck­ge­schäft in Gmun­den besteht. Die Vor­ge­hens­wei­se war exakt die glei­che. Der Täter stahl in die­sem Fall einen gol­de­nen Ver­lo­bungs­ring mit Diamanten.

Täter­be­schrei­bung

Eine männ­li­che Per­son, etwa 175 cm groß, hat­te kur­ze schwar­ze Haa­re, trug einen blau­en Kapu­zen­pull­over und eine blaue Spie­gel­son­nen­bril­le sowie einen schwar­zen Ruck­sack. Er hat­te einen schwar­zen Ohr­ste­cker im rech­ten Ohr und sprach in ober­ös­ter­rei­chi­schem Dialekt.

Die Poli­zei Gmun­den bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter 059133/4100.