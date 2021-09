Furioser Auftakt der mukis — 6:3 Heimsieg gegen Kuchl 2

Nach dem Abgang von Jonas Prom­ber­ger nach Linz beginnt für die SPG muki Eben­see eine neue Zeit­rech­nung. Mit dem frei­wil­li­gen Rück­zug des A‑Teams in die 2. Bun­des­li­ga möch­te man jun­gen Nach­wuchs­spie­lern die Mög­lich­keit bie­ten, sich sport­lich wei­ter zu ent­wi­ckeln und in die­ser Liga Fuß zu fassen.

Der 16-jäh­ri­ge Lukas Stü­ger wuss­te sei­ne Chan­ce in der Auf­takt­run­de zu nut­zen, trug er mit sei­nem 3:2‑Erfolg gegen Johan­nes Schön­leit­ner doch einen enorm wich­ti­gen Punkt zum Erfolg der Eben­seer bei. Nach mehr­jäh­ri­ger Bun­des­li­ga­pau­se konn­te sich OÖTTV-Lan­des­trai­ner Phil­ipp Aist­leit­ner in Diens­ten der Eben­seer mit zwei Sie­gen bewei­sen. Der Tsche­che Ivan Kara­bec agier­te her­aus­ra­gend und gewann gleich alle drei sei­ner Par­tien – auch jene gegen den unga­ri­schen Spie­ler­trai­ner Atti­la Hal­mai. Die Zuschau­er wur­den mit mit­rei­ßen­den Spie­len und spek­ta­ku­lä­ren Ball­wech­seln bedient.

Die nächs­ten Heim­spie­le fin­den am Sa., 18.9. gegen SG Übelbach/Don Bosco und am So., 19.9. (15 Uhr) gegen TTC Grat­wein (10 Uhr) statt.

Fotos: SPG muki Ebensee