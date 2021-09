Gmundner Ringdieb gefasst

Der Dieb, der in den ver­gan­ge­nen Tagen in Gmun­den zwei Rin­ge gestoh­len haben soll, wur­de nun von der Poli­zei ausgeforscht.

Bei dem Täter soll es sich um einen 31-jäh­ri­gen Mann aus dem Bezirk Gmun­den han­deln. Dem Beschul­dig­ten konn­te zudem laut Poli­zei, ein noch nicht bekann­ter Dieb­stahl eines Tablets nach­ge­wie­sen werden.

Ring und Dro­gen sichergestellt

Bei einer durch­ge­führ­ten frei­wil­li­gen Nach­schau in der Woh­nung des 31-Jäh­ri­gen konn­ten ein Ring sowie eine gerin­ge Men­ge Hero­in sicher­ge­stellt wer­den. Er zeig­te sich gestän­dig und gab an, die Taten in einem durch Sucht­mit­tel beein­träch­tig­ten Zustand began­gen zu haben. Der Beschul­dig­te wird ange­zeigt, so die Poli­zei abschließend.