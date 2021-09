Gmundner SEP-Arena um 1,8 Mio. Euro ausgebaut

100 Jahre Fußball in Gmunden

Mit einem glanz­vol­len Eröff­nungs­fest hat die Stadt Anfang Sep­tem­ber eine Sport-Inves­ti­ti­on gefei­ert, von der nicht nur Ver­eins­mit­glie­der profitieren.

Für den SV Gmund­ner Milch, die Foot­bal­ler der Rams, Leicht­ath­le­tik-Ver­ei­ne und Schu­len wie das BG Gmun­den und die HAK fand Weih­nach­ten heu­er bereits am 3. Sep­tem­ber statt. An die­sem Tag wur­de die gene­ral­sa­nier­te und erwei­ter­te SEP-Are­na offi­zi­ell ihrer Bestim­mung über­ge­ben. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf konn­te dazu hoch­ran­gi­ge Ehren­gäs­te begrü­ßen: MEP Han­nes Hei­de und Sport-Lan­des­rat Mar­kus Achleitner.

Gmund­ner SEP-Are­na um 1,8 Mio. Euro ausgebaut

Mit einem Kos­ten­auf­wand von 1,85 Mio. Euro — € 425.000,00 steu­er­te dan­kens­wer­ter­wei­se das Land OÖ bei — hat die Stadt­ge­mein­de im Lauf der ver­gan­ge­nen zwei Jah­re Fol­gen­des verwirklicht:

Sanie­rung der Lauf­bahn samt Auf­brin­gung eines neu­en Belages

Neue Scha­len­sit­ze und ein neu­es Dach für die Zuschau­er­tri­bü­ne samt neu­en Toi­let­ten und einer neu­en Tribünen-Ausschank.

Zubau eines Kabi­nen­trak­tes zum Haupt­ge­bäu­de samt einer ein­la­den­den, neu­en Ter­ras­se und Maga­zi­nen für das Ein­stel­len aller Gerät­schaf­ten für die Ver­ei­ne. Fünf statt bis­lang nur zwei Kabi­nen erlau­ben nun­mehr gro­ße Tur­nie­re und Parallel-Spiele.

Neben den ange­stamm­ten Ver­ei­nen hat jede und jeder die Mög­lich­keit die SEP-Are­na zu nut­zen; die Lauf­bah­nen, den attrak­ti­ven Skate­park und in sel­te­nen Fäl­len auch eines der Übungs­fuß­ball­fel­der, die fast gänz­lich aus­re­ser­viert sind.

In der SEP-Are­na wur­de an die­sem Tag auch “100 Jah­re Fuß­ball in Gmun­den” gefei­ert — u. a. mit einem Meis­ter­schafts-Match gegen Schwa­nen­stadt, das der SV Gmund­ner Milch bra­vou­rös mit 5:0 gewann, und einer spe­zi­el­len Ehrung von Tom­my Schmidl, der ins­ge­samt 400, davon für den SV Gmund­ner Milch 300 Pflicht­spie­le absol­viert hat — alle ohne eine ein­zi­ge Rote Karte.

Bericht: Stadt­ge­mein­de Gmun­den / Foto: Hörmandinger