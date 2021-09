Herbstzeit — Zeit der Farbenvielfalt und Lichtstimmungen

Die wohl far­ben­präch­tigs­te Zeit des Jah­res hat begon­nen. Im Herbst zeigt die Natur wohl ihr schöns­tes Kleid. Sowohl die Flo­ra als auch die ver­schie­de­nen Stim­mun­gen in der Land­schaft und am Him­mel kann kaum zu einer ande­ren Jah­res­zeit schö­ner sein. Und wenn man dann noch dazu im wun­der­schö­nen Salz­kam­mer­gut zu Hau­se ist, steht dem Voll­ge­nuss nichts mehr im Wege.

Wan­de­run­gen am Offen­see, auf der Schiffs­län­de und Espla­na­de Gmun­den und auch „bei uns dahoam in Gschwandt“ in Beglei­tung unse­rer Lie­ben und mit Kame­ra und Han­dy machen uns die Schön­heit unse­rer Hei­mat erst so rich­tig bewußt. In die­sen Stun­den kann man die See­le ein­mal rich­tig bau­meln las­sen und die Sor­gen des All­tags ganz weit weg blenden.

Die schö­nen Bil­der die­ser Zeit sind stets griff­be­reit zum Revue pas­sie­ren las­sen. Wenn Sie wol­len auch mit Ihnen!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS