JVP stellt 10 Jugendkandidaten

Stim­mungs­vol­ler Wahl­auf­takt der Jun­gen ÖVP Gmun­den im neu­en „khof­acht“ am Gmund­ner Museumsplatz

Am Wochen­en­de stell­te, die 50 Mit­glie­der umfas­sen­de, Jun­ge ÖVP Gmun­den ihre Kan­di­da­ten für die Gemein­de­rats­wahl am 26. Sep­tem­ber vor. Mit 10 enga­gier­ten Per­sön­lich­kei­ten, die für das Bür­ger­meis­ter-Team Ste­fan Krapf antre­ten wer­den, stellt die VP-Jugend mehr Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten als alle ande­ren Par­tei­en zusam­men. Han­nah Baum­gart­ner ist mit gera­de ein­mal 18 Jah­ren die Jüngs­te auf der Lis­te. Richard Loidl (Platz 14.) und Lucas Ort­ner (Platz 13.) wer­den aller Vor­aus­sicht nach fix in den Gemein­de­rat einziehen.

JVP Stadt- und Bezirks­ob­mann Mag. Maxi­mi­li­an Att­wen­ger hat mit Lis­ten­platz 6. sogar Chan­cen auf den Ein­zug in den Stadt­rat. Mit dem Jus-Stu­den­ten Juli­an Riedl und dem Zahn­arzt Dr. Maxi­mi­li­an Gra­fin­ger konn­te die JVP Gmun­den zwei wei­te­re tol­le Per­sön­lich­kei­ten für die Bür­ger­meis­ter-Lis­te gewin­nen. Die jun­ge Mut­ter Anna Faritsch wir sich auf Lis­ten­platz 34 für Kin­der­be­treu­ung ein­set­zen. Der lang­jäh­ri­ge Schul­spre­cher im BG Gmun­den Osman Öztürk, der Bank­kauf­mann Con­stan­tin Kogard und Marc Vese­ly, der bereits 6 Jah­re im Lie­gen­schafts­res­sort mit­ge­ar­bei­tet hat, kom­plet­tie­ren das star­ke Jugend­team von Ste­fan Krapf.

„Für uns ist es ein gro­ßer Ver­trau­ens­vor­schuss von Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf so vie­le Kan­di­da­ten­in­nen stel­len zu dür­fen. Mit die­ser über­tra­ge­nen Ver­ant­wor­tung möch­ten wir uns die nächs­ten 6 Jah­re im Gemein­de­rat und in den zustän­di­gen Aus­schüs­sen für die jun­gen Men­schen in Gmun­den ein­set­zen.“ so JVP-Obmann Maxi­mi­li­an Attwenger.

Die VP-Jugend hat erreicht, dass bei Anmie­tung einer Woh­nung ab 1.1 2022 bei Anmie­tung einer Woh­nung alle unter 30 Jah­ren einen Betriebs­kos­ten­zu­schuss von monat­lich 100 € bekom­men. Die Schaf­fung von zusätz­li­chen Sport- und Frei­zeit­stät­ten wie z.B. der neue Beach­vol­ley­ball­platz, die Nacht-Traun­see­tram als güns­ti­ge Alter­na­ti­ve zu den Taxis und die Bele­bung der Innen­stadt sind wei­te­re Pro­jek­te des jun­gen Teams. Das Pro­jekt See­vier­tel sieht man als Chan­ce für nächs­te Generationen.

Foto: pri­vat