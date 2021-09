Laudachtal-Derby als Spitzenduell

VORCH­DORF vs. GSCHWANDT

Die­se Kon­stel­la­ti­on hat es wahr­schein­lich noch nie gege­ben: Beim tra­di­tio­nel­len Lau­dach­tal-Der­by zwi­schen ASKÖ Vorch­dorf und Uni­on Gschwandt in der Schach­ner-Are­na ste­hen sich der aktu­el­le Tabel­len­ers­te (Vorchhdorf) und der Tabel­len­zwei­te gegenüber!

Fast genau vor einem Jahr muss­ten die Gschwandt­ner noch mit einer 0:5‑Schlappe die Heim­rei­se antre­ten, heu­er wol­len sie nicht nur Revan­che neh­men, son­dern den Sie­ges­lauf der ASKÖ-Kicker beenden.

Die von Trai­ner Lukas Hue­mer betreu­ten Vorch­dor­fer haben bis­lang alle sie­ben Meis­ter­schafts­spie­le gewon­nen und hal­ten bei einem beein­dru­cken­den Tor­ver­hält­nis von 21:4. “Gschwandt hat sich heu­er top ver­stärkt und ist extrem fokus­siert, daher hän­gen dies­mal die Trau­ben wirk­lich hoch”, ist sich der erst 29jährige Erfolgs­trai­ner der Vorch­dor­fer und ehe­ma­li­ge Gschwandt-Spie­ler Lukas Hue­mer der schwie­ri­gen Auf­ga­be bewusst. Trotz­dem ist er opti­mis­tisch, da er von der Qua­li­tät und Ein­satz­be­reit­schaft sei­ner Bur­schen über­zeugt ist. Beson­ders stolz ist Hue­mer auch dar­auf, dass in sei­ner Start­elf zumeist sie­ben oder sogar mehr Vorch­dor­fer ste­hen und auf der Ersatz­bank meist nur eige­ne Nach­wuchs­ki­cker Platz nehmen.

Fans dür­fen sich auf Fuß­ball­fest freuen!

Auf­grund des freund­schaft­li­chen Ver­hält­nis­ses von Funk­tio­nä­ren und Spie­lern der bei­den Teams wie der bis­lang gezeig­ten guten Leis­tun­gen darf sich die regio­na­le Fan­ge­mein­schaft auf ein rich­ti­ges Fuß­ball­fest freu­en. Die 1b-Mann­schaf­ten tref­fen ab 16 Uhr auf­ein­an­der, das Der­by selbst wird um 18 Uhr von Schieds­rich­ter Peter Ober­la­ber ange­pfif­fen. Mit einem Sieg wür­de Vorch­dorf den Vor­sprung in der Tabel­le bereits auf neun Punk­te aus­bau­en und damit den Grund­stein für den Herbst­meis­ter­ti­tel legen können.

Ob dies tat­säch­lich so pas­sie­ren wird, ent­schei­det sich am kom­men­den Sams­tag, 2. Okto­ber ab 18 Uhr in der Vorch­dor­fer Schach­ner-Are­na. Ein­tritt für Kin­der, Jugend­li­che bis 15 Jah­re und Frau­en frei, erwach­se­ne Män­ner zah­len 5 Euro, Senio­ren, Lehr­lin­ge und Stu­den­ten 4 Euro. Beim Ein­gang ist ein 3‑G-Nach­weis ver­pflich­tend und unauf­ge­for­dert her­zu­zei­gen und eine schrift­li­che Regis­trie­rung notwendig.

Foto: H.Seiringer